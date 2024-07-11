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Драка со стрельбой произошла в общежитии в Башкирии

Драка со стрельбой произошла в общежитии в Башкирии

11 июля 2024, 07:47
Один из участников конфликта пойдет под суд за угрозу оружием полицейском, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В апреле 2024 года в одном из общежитий села Дуван в Башкирии произошел конфликт. Участники потасовки от словесных аргументов перешли к более весомым доводам. Так, один из участников драки достал оружие. На вызов о драке со стрельбой к зданию общежития прибыл наряд полиции. Хозяин пистолета стал угрожать им людям в форме.

Агрессивного мужчину удалось нейтрализовать. Оружием оказался пневматический пистолет. На мужчину завели уголовное дело из-за угрозы полицейским оружием и высказывание намерений выстрелить. Обвиняемый свою вину признал.

Наказание ему определит Салаватский межрайонный суд, куда уже отправила обвинительное заключение прокуратура Дуванского района. Самая строгая санкция статьи — лишение свободы на срок до пяти лет.

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