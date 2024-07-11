Драка со стрельбой произошла в общежитии в Башкирии

В апреле 2024 года в одном из общежитий села Дуван в Башкирии произошел конфликт. Участники потасовки от словесных аргументов перешли к более весомым доводам. Так, один из участников драки достал оружие. На вызов о драке со стрельбой к зданию общежития прибыл наряд полиции. Хозяин пистолета стал угрожать им людям в форме.