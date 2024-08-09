Уфимец возомнил себя гером игры GTA

Уфимец заработал себе 3,5 лет колонии за пьяные выходки. Так, в ноябре 2023 года мужчина затеял драку с нарядом полиции, прибывшим на вызов. Горожанин сперва выплеснул на стражей порядка бензин из бутылки. Когда неадеквата пытались скрутить — стал отпираться и несколько раз пнул сотрудников.