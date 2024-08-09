mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Уфимец возомнил себя гером игры GTA

Уфимец возомнил себя гером игры GTA

9 августа 2024, 15:16
Фото: 1MI
Неадекватный горожанин бил случайных прохожих и облил полицейских горючим, сообщили в прокуратуре республики.

Уфимец заработал себе 3,5 лет колонии за пьяные выходки. Так, в ноябре 2023 года мужчина затеял драку с нарядом полиции, прибывшим на вызов. Горожанин сперва выплеснул на стражей порядка бензин из бутылки. Когда неадеквата пытались скрутить — стал отпираться и несколько раз пнул сотрудников.

Ещё одним поразительным эпизодом «славу» себе уфимец заработал в декабре того же года. После застолья мужчина стал слоняться по улицам Инорса и ради забавы бил женщин и девушек. Среди них была и несовершеннолетняя потерпевшая.

Верховный суд изначально присудил обвиняемому 2,5 года заключения, однако после апелляции прокуратуры приговор был ужесточён. Отбывать срок мужчине предстоит в колонии-поселении.

В Башкирии драка на улице закончилась выстрелом
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о драке со стрельбой, произошедшей в Стерлитамаке. Там 32-летнего мужчину подстрелили после конфликта с двумя молодыми людьми.

Читайте также:
Женщину убивали у всех на глазах в БашкирииДрака со стрельбой произошла в общежитии в Башкирии«Пояснить за шмот» потребовали от мужчины из Башкирии
#Общество#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Полиция#Мвд#Новости Башкирии#Новости Уфы#Драка#Полицейские#Пьянство#Сотрудники
Подпишитесь
Уфа поплыла
Вчера, 12:55
Топ-5 самых опасных улиц Уфы
Вчера, 16:48
Свой «Шакшинский мост» появился в глубинке Башкирии
Вчера, 18:11
Новая погодная аномалия угрожает Башкирии
Вчера, 10:52
Курьер «вплавь» вёз заказы голодным уфимцам
Вчера, 18:42
Республика Башкортостан по уровню деловой активности вошла в ТОП-10 регионов
Сегодня, 09:12