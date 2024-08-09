Уфимец возомнил себя гером игры GTA

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Уфимец заработал себе 3,5 лет колонии за пьяные выходки. Так, в ноябре 2023 года мужчина затеял драку с нарядом полиции, прибывшим на вызов. Горожанин сперва выплеснул на стражей порядка бензин из бутылки. Когда неадеквата пытались скрутить — стал отпираться и несколько раз пнул сотрудников.
Ещё одним поразительным эпизодом «славу» себе уфимец заработал в декабре того же года. После застолья мужчина стал слоняться по улицам Инорса и ради забавы бил женщин и девушек. Среди них была и несовершеннолетняя потерпевшая.
Верховный суд изначально присудил обвиняемому 2,5 года заключения, однако после апелляции прокуратуры приговор был ужесточён. Отбывать срок мужчине предстоит в колонии-поселении.
Ранее Mkset сообщал о драке со стрельбой, произошедшей в Стерлитамаке. Там 32-летнего мужчину подстрелили после конфликта с двумя молодыми людьми.