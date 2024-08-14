Закладчик избил полицию в Уфе

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Драка между любителем ночных прогулок по лесу и полицейским завязалась в районе «Зелёной рощи» в Уфе. Инцидент случился в марте 2024 года. Горожанин в тёмное время суток торопливо вышел из леса на улице Авроры и сел в автомобиль. Поскольку массив стал излюбленным местом для наркоторговцев, оперативники решили проверить подозрительного уфимца, однако тот, похоже, был не в настроении беседовать с правоохранителями.
Просьба выйти из машины и показать документы вызвала у мужчины агрессию в сторону стражей порядка. В какой-то момент уфимец перешёл к рукоприкладству и нанёс несколько хуков в голову правоохранителю.
Буйного горожанина в итоге скрутили и увезли в отдел, но и это не отбило у него желание «помахаться» с представителями власти. Уже на следующий день при оформлении документов мужчина снова «втащил» стражу порядка.
На уфимца завели уголовное дело за применении насилия против сотрудника МВД. Нашли ли у него в итоге наркотики — не уточняется.
Ранее жителя Уфы посадили на полтора года за то, что тот распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику полиции.