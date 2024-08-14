Закладчик избил полицию в Уфе

Драка между любителем ночных прогулок по лесу и полицейским завязалась в районе «Зелёной рощи» в Уфе. Инцидент случился в марте 2024 года. Горожанин в тёмное время суток торопливо вышел из леса на улице Авроры и сел в автомобиль. Поскольку массив стал излюбленным местом для наркоторговцев, оперативники решили проверить подозрительного уфимца, однако тот, похоже, был не в настроении беседовать с правоохранителями.