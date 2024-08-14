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Закладчик избил полицию в Уфе

Закладчик избил полицию в Уфе

14 августа 2024, 07:00
Боевые навыки наркотического дистрибьютора не помогли заставить стражей порядка отвязаться, сообщили в башкортостанском управлении Следственного комитета.

Драка между любителем ночных прогулок по лесу и полицейским завязалась в районе «Зелёной рощи» в Уфе. Инцидент случился в марте 2024 года. Горожанин в тёмное время суток торопливо вышел из леса на улице Авроры и сел в автомобиль. Поскольку массив стал излюбленным местом для наркоторговцев, оперативники решили проверить подозрительного уфимца, однако тот, похоже, был не в настроении беседовать с правоохранителями.

Просьба выйти из машины и показать документы вызвала у мужчины агрессию в сторону стражей порядка. В какой-то момент уфимец перешёл к рукоприкладству и нанёс несколько хуков в голову правоохранителю.

Буйного горожанина в итоге скрутили и увезли в отдел, но и это не отбило у него желание «помахаться» с представителями власти. Уже на следующий день при оформлении документов мужчина снова «втащил» стражу порядка.

На уфимца завели уголовное дело за применении насилия против сотрудника МВД. Нашли ли у него в итоге наркотики — не уточняется.

Уфимца посадили за слезы полиции
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Ранее жителя Уфы посадили на полтора года за то, что тот распылил перцовый баллончик в лицо сотруднику полиции.

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