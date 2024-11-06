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Пьянство

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Ноябрь
Бомжи устроили пьяную поножовщину в Уфе
6 ноября, 07:57
Октябрь
Бьёт — значит любит: женщина умоляет выпустить из тюрьмы мужа-тирана в Башкирии
30 октября, 15:10
Поспать в подъезде в Уфе — ₽90 000
28 октября, 10:11
Полсотни пьяниц гоняли по Башкирии
19 октября, 07:57
Видео. Гордая проститутка выгнала пьющего уфимца
16 октября, 18:24
Башкирские вахтовики поставили на уши весь поезд
15 октября, 10:35
Уфимского адвоката подозревают в пьянстве за рулём
11 октября, 09:49
В кафе на скамейках спали две женщины и бармен
9 октября, 05:16
Пьяные водители пополнили бюджет Башкирии
5 октября, 08:42
Сентябрь
Драка в больнице Башкирии попала на видео
28 сентября, 16:35
Человек-паук эпично опозорился в Башкирии
25 сентября, 16:34
Пивнушкам закрутили краны в Башкирии
24 сентября, 21:28
Уфимец выбросил жену из окна
20 сентября, 15:35
По Башкирии разъезжали 65 пьяных гонщиков
14 сентября, 07:49
Ездить пьяным в Башкирии — ₽550 000
13 сентября, 15:56
Видео. Фанатка пива попалась гаишникам Башкирии
10 сентября, 09:10
Пьяный уфимец застрял между перилами в подъезде
8 сентября, 14:14
«Синий» уфимец играл в «Синего кита»
8 сентября, 09:27
Уфимец оказался заперт с пьяным водителем в такси
8 сентября, 08:22
Август
«Бьёт — значит любит»: жена мужа-тирана из Башкирии вступилась за него на шоу
28 августа, 19:42

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