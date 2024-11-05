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Полиция

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5 ноября
СДЭК в Стерлитамаке стал бойцовской ареной
5 ноября, 10:27
Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Башкирии
5 ноября, 09:30
2 ноября
В Уфе с неба посыпались микроволновки
2 ноября, 07:32
1 ноября
Лихие 90-е вернулись в Уфу: грабители с ножом раздели прохожего на улице
1 ноября, 10:42
Видео. Грабителя в трусах взяли в Уфе
1 ноября, 06:55
31 октября
Крупного чиновника из Башкирии обманули мошенники
31 октября, 14:29
Уфимец покупал нюдсы у малолетней падчерицы
31 октября, 14:08
Чудо-кофе нашли в уфимском поезде
31 октября, 10:25
Труп мужчины нашли в общежитии в Башкирии
31 октября, 09:08
30 октября
Видео. Уфимка бросила бутылку в пассажирский автобус
30 октября, 13:54
Ювелирного вора поймали в Башкирии
30 октября, 12:21
Видео. Грабитель ранил продавщицу в Уфе
30 октября, 05:51
29 октября
Видео. В Уфе скрутили пьяного водителя
29 октября, 12:36
Видео. Грабитель напал на 91-летнюю уфимку
29 октября, 09:47
28 октября
Видео. Престарелый развратник арестован в Уфе
28 октября, 12:20
Поспать в подъезде в Уфе — ₽90 000
28 октября, 10:11
27 октября
Девочка из Башкирии проиграла семейный бюджет на телефоне
27 октября, 07:58
Особо опасного уфимца задержали в Краснодаре
27 октября, 04:15
25 октября
Видео. Особо опасного уфимца объявили в федеральный розыск
25 октября, 11:35
В Башкирии дети осквернили Вечный Огонь — подробности инцидента
25 октября, 08:28

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