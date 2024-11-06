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Колония

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2024
Юрист-мошенник обманул более 20 жителей Башкирии
6 ноября, 11:33
Убийцу педофила из Уфы выпустили на свободу
17 октября, 19:07
Трое мужчин спрятали труп в Башкирии
2 октября, 16:19
Баланду вместо богатства получил пермяк в Башкирии
18 сентября, 07:11
Звонок стоил жизни женщине из Башкирии
4 сентября, 09:04
Срочно. Бунт в колонии в Волгограде — что известно к этому часу
23 августа, 11:08
Аферист продал дом сразу нескольким семьям в Башкирии
23 августа, 10:05
Жителей Башкирии наказали за нападения на полицейских
16 августа, 09:24
Скандальному застройщику «Миловского парка» отменили УДО в Уфе
15 августа, 10:53
Пять ударов топором стоили ₽3,7 млн жителю Башкирии
14 августа, 11:05
Уфимскую оппозиционерку обменяют с Западом
Множество российских оппозиционеров исчезли из тюрем, утверждает агентство Reuters.
31 июля, 06:44
Миллиардного подрядчика Росгвардии из Уфы арестовали в Челябинске
16 июля, 12:36
«Решала» погорел на взятке в Уфе
5 июня, 09:11
На место уволенного судьи в Башкирии ищут кандидатов
4 июня, 09:46
Бастрыкин поручил провести служебную проверку по жалобе уфимского школьника
Глава СК России требует от башкирских коллег разобраться с беззаконие в отношении подростка, которого в 15 лет посадили по взрослой статье
27 апреля, 10:25
Обратившийся к Бастрыкину подросток заявил о пытках в колонии
Незаконно осужденный уфимец Костя Носырев рассказал mkset о том, что ему пришлось пережить во время заключения: «Им скучно становится — они бьют!»
26 апреля, 11:18
Александр Сидякин отреагировал на историю с незаконно осужденным подростком из Уфы
Судьбой школьника, который почти два года провел в СИЗО и колонии из-за ошибки судей заинтересовались в Госдуме Российской Федерации.
11 апреля, 14:50
2023
Вину не признал: в Белорецке вынесли приговор экс-супругу и убийце Дины Махияновой
3 ноября 2023, 06:41
Директора гостиницы в Башкирии осудили за махинации с туристическим кешбэком
За оформление туристического кешбэка директору отеля придется отсидеть 4,5 года колонии.
2 ноября 2023, 17:15
В Октябрьском мошенник обманул 15 горожан и своего подчиненного на 19 млн рублей
Свыше 19 млн рублей обманный путем удалось получить бизнесмену за якобы продажу квартир в новострое в Башкирии.
2 ноября 2023, 08:53

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