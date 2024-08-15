Расправу утюгом и сковородкой остановила полиция Башкирии

Угрозы вызвать полицию не подействовали — сын-тиран забрал у пенсионерки телефон и несколько раз замахнулся на мать сковородкой и утюгом, угрожая забить женщину до смерти. Испуганная белоречанка в итоге отдала спиртное сыну, который никак не мог уснуть без горячительного. Как только сын погрузился в сон, женщина сбежала из дома и вызвала 112.