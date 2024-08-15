Расправу утюгом и сковородкой остановила полиция Башкирии

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Бытовой конфликт едва не закончился трагедией в Белорецке. В одной из квартир по улице Пушкина 45-летний алкоголик закатил истерику — пожилая мать отказывалась отдавать ему спрятанную бутылку водки.
Угрозы вызвать полицию не подействовали — сын-тиран забрал у пенсионерки телефон и несколько раз замахнулся на мать сковородкой и утюгом, угрожая забить женщину до смерти. Испуганная белоречанка в итоге отдала спиртное сыну, который никак не мог уснуть без горячительного. Как только сын погрузился в сон, женщина сбежала из дома и вызвала 112.
Непутёвого сына задержали, сам он клянётся, что убивать мать не собирался — хотел только припугнуть. Так или иначе, на горожанина завели уголовное дело об угрозах убийством. Материалы дела отправили в суд.