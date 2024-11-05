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Драка

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Ноябрь
СДЭК в Стерлитамаке стал бойцовской ареной
5 ноября, 10:27
Октябрь
Уфимцы объявили войну «почтальонам смерти»
31 октября, 13:48
Бьёт — значит любит: женщина умоляет выпустить из тюрьмы мужа-тирана в Башкирии
30 октября, 15:10
Видео. Уфимка бросила бутылку в пассажирский автобус
30 октября, 13:54
Особо опасного уфимца задержали в Краснодаре
27 октября, 04:15
Следователи узнали о зверстве в уфимской школе
24 октября, 14:30
Дети из-за эротической переписки подрались в Башкирии
17 октября, 17:03
Видео. Гордая проститутка выгнала пьющего уфимца
16 октября, 18:24
Видео. Драка в школьной столовой Башкирии — стали известны подробности инцидента
15 октября, 10:08
Видео. Девочку избили в школьной столовой
15 октября, 07:53
Иномарку облили фекалиями в Уфе
7 октября, 15:27
Следователи нашли малолетних обидчиков старика в Башкирии
30 сентября, 20:26
Сентябрь
Школьники избили старика в Башкирии
29 сентября, 12:25
Драка в больнице Башкирии попала на видео
28 сентября, 16:35
Первобытная битва произошла в Уфе
23 сентября, 07:16
«Блатной» из Башкирии предстал перед судом за нападение на семью
22 сентября, 16:33
Покалечить уфимца — ₽100 000
18 сентября, 21:31
Криминальный авторитет держал в страхе Башкирию
16 сентября, 12:00
Спор за место в уфимском автобусе кончился резнёй
13 сентября, 12:01
Уфимцев осудят за мордобой с топором на рынке
12 сентября, 15:59

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