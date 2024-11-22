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Избиение

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Ноябрь
Инвалида избили из-за собаки в Башкирии
22 ноября, 16:35
Октябрь
Следователи узнали о зверстве в уфимской школе
24 октября, 14:30
Иномарку облили фекалиями в Уфе
7 октября, 15:27
Сентябрь
Школьники избили старика в Башкирии
29 сентября, 12:25
Покалечить уфимца — ₽100 000
18 сентября, 21:31
В Башкирии подростка жестоко отпинали «за базар»
1 сентября, 10:51
Август
Жителей Башкирии наказали за нападения на полицейских
16 августа, 09:24
Расправу утюгом и сковородкой остановила полиция Башкирии
15 августа, 08:45
Закладчик избил полицию в Уфе
14 августа, 07:00
Июль
Прокуратура заинтересовалась побегом из уфимского детдома
22 июля, 05:51
«Выдумала избиение». Воспитанница уфимского детдома покалечилась при побеге
22 июля, 05:17
Известно состояние избитой воспитанницы детдома в Уфе
22 июля, 04:50
«Помогите! Хватит!»: малолетнего пранкера избивали на глазах прохожих в Уфе
Неудачный «прикол» обернулся синяками и многочисленными травмами для 15-летнего уфимца, сообщили местные Telegram-каналы.
9 июля, 13:03
Пожилого мужчину похитили и угрожали изнасиловать в Башкирии
Леденящая душу история произошла в Белорецком районе республики, сообщил источник Mkset в правоохранительных органах.
9 июля, 11:58
Июнь
Толпа избила уфимца пистолетом
Жестокая драка произошла в микрорайоне Затон в столице Башкирии, пишут городские Telegram-каналы.
26 июня, 14:36
Студент-«боец» из Башкирии записал извинения избитой им девушке
В соцсетях обнародовали видео извинений студента Сибайского медколледжа, избившего свою одногруппницу.
20 июня, 12:00
Из-за чего на самом деле избили студентку в Сибае
Обнародована переписка студентов медколледжа в Башкирии, которая привела к конфликту с рукоприкладством.
20 июня, 10:46
«Бойца» отчислят из медколледжа Сибае
20 июня, 10:38
Кто избил студентку медколледжа в Сибае
Знакомые студента Сибайского медколледжа, жестоко избившего свою одногруппницу, в соцсетях рассказали новые подробности случившегося и раскрыли некоторые моменты биографии юноши.
20 июня, 10:02
«Ни о чём не жалею»: в Сибае юноша решил странно извиниться за избиение одногруппницы
20 июня, 09:07

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