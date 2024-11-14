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Подростки

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Ноябрь
Пьяный ребенок гонял на угнанной машине по Уфе
14 ноября, 08:16
Поиски пропавшего подростка свернули в Уфе
14 ноября, 08:02
Пьяная мать придушила загулявшую дочь в Башкирии
14 ноября, 07:23
Октябрь
Видео. В Башкирии халатность инженера обернулась трагедией
29 октября, 07:10
Дети Уфы стали главными героями акции
28 октября, 07:22
Видео. Башкирские школьники «по-взрослому» ушли на каникулы
27 октября, 05:24
В Башкирии дети осквернили Вечный Огонь — подробности инцидента
25 октября, 08:28
Видео. Дети осквернили Вечный Огонь в Салавате
25 октября, 05:34
Иномарку облили фекалиями в Уфе
7 октября, 15:27
Хайповое видео заинтересовало автоинспекцию Башкирии
6 октября, 11:21
Юные вандалы испортили лицо города в Башкирии
3 октября, 10:09
Срочно. Пьяный мужчина с ножом охотился за подростками в Башкирии
1 октября, 13:14
Шайка подростков ограбила женщину в Уфе
1 октября, 12:31
Озвереть в Уфе — от ₽1800
1 октября, 10:33
Следователи нашли малолетних обидчиков старика в Башкирии
30 сентября, 20:26
Сентябрь
Теневые вейпы наводнили школы Уфы
28 сентября, 04:36
БТР использовали как мусорку в Башкирии
13 сентября, 05:55
Писающие мальчики заставили задуматься о патриотизме башкирских чиновников
12 сентября, 16:20
Студенты решили покататься на чужой машине, но что-то пошло не так
6 сентября, 09:09
Квадроберы бросаются на людей в Башкирии
3 сентября, 06:53

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