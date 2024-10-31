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Административная ответственность

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Октябрь
Чудо-кофе нашли в уфимском поезде
31 октября, 10:25
Админ канала пошел под суд в Башкирии
30 октября, 10:43
Директора ХК «Салават Юлаев» наказали рублем за голодных хоккеистов
22 октября, 05:32
Суд в Башкирии «затрофеил» «Мерседес»
18 октября, 07:13
За разруху в медицине ответили врачи
11 октября, 12:12
Главу Минздрава оштрафовали за нацпроекты в Башкирии
9 октября, 07:45
Дети гоняли на мотоциклах по Уфе
6 октября, 10:57
Уфимцев лечат контрафактом
3 октября, 07:17
Нелегал вышел боком уфимскому бизнесмену
1 октября, 04:56
Сентябрь
Нечистоты оставили уфимцев без света
27 сентября, 08:47
«Лексус» сбил ребенка в Уфе
16 сентября, 06:33
Видео. Короля маршруток наказали в Уфе
6 сентября, 06:38
Август
Известный магазин оказался складом контрафакта в Уфе
29 августа, 11:24
«Шофер, неси валидол!»: какие сюрпризы для автомобилистов таит осень`2024
28 августа, 15:13
В Башкирии тысячу раз «накосячили» с нацпроектами
19 августа, 10:32
Уфимские чиновники надавили «авторитетами» на байкеров
14 августа, 05:25
Военных лишили прав в Башкирии
12 августа, 09:29
Чиновник потерял доверие и работу в Башкирии
7 августа, 05:01
Июль
Уфимец сорвал вылет самолета вредной привычкой
23 июля, 07:36
Инспектор Госкомжилнадзора в Уфе незаконно обогатился на 140 тысяч рублей
15 июля, 05:34

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