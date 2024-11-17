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Ноябрь
Видео. Чишминский лихач извинился за покатушки с зацепом
17 ноября, 04:08
В Уфе эвакуатор устроил опасный дрифт
9 ноября, 14:16
В Уфе останавливают всех подряд
8 ноября, 13:04
Мэра Уфы разозлили самокатчики
1 ноября, 14:34
Октябрь
Суетолога на «Оке-кабриолете» поймали в Уфе
27 октября, 15:17
Видео. Бешеным BMW управлял 35-летний уфимец
23 октября, 08:52
Властям Башкирии не дали потратить ₽1,8 млрд
22 октября, 15:37
В Уфе прощают нарушителей на дорогих машинах
20 октября, 15:05
Полсотни пьяниц гоняли по Башкирии
19 октября, 07:57
Жадный светофор нашли в Уфе
14 октября, 16:23
Хайповое видео заинтересовало автоинспекцию Башкирии
6 октября, 11:21
Пьяного байкера сдали онлайн в ГАИ Башкирии
4 октября, 08:11
Сентябрь
С мотоцикла на операционный стол отправился байкер из Башкирии
15 сентября, 17:29
Чиновник взял с поличным преступников в Башкирии
4 сентября, 17:11
Август
«Шофер, неси валидол!»: какие сюрпризы для автомобилистов таит осень`2024
28 августа, 15:13
Уфимские чиновники надавили «авторитетами» на байкеров
14 августа, 05:25
Уфимский чиновник вышел на «стрелку» с байкерами
9 августа, 18:20
Дрифтовый таз радует нас: гаишники 30 раз пополнили казну за счет сельского гонщика
1 августа, 07:44
Июль
Байкер без прав разбился в Уфе
Мотоциклиста сбила иномарка с соседней полосы, сообщает ГАИ города.
9 июля, 07:55
По Уфе разъезжали 26 пьяных гонщиков
8 июля, 06:45

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