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ГАИ

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Ноябрь
«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы
3 ноября, 15:18
Октябрь
Такси разбилось в Уфе — есть жертвы
29 октября, 11:53
В ДТП с газовщиками погибли трое человек в Башкирии
28 октября, 16:52
Дети Уфы стали главными героями акции
28 октября, 07:22
Суетолога на «Оке-кабриолете» поймали в Уфе
27 октября, 15:17
«Семерка» устроила жесткую аварию в Уфе
24 октября, 11:01
Подозрительные кобылы заинтересовали ГАИ в Башкирии
24 октября, 08:36
В Уфе пройдут сплошные проверки пассажирского транспорта
23 октября, 19:00
Сегодня в Уфе: ЖКХ-челленджи, облавы и сытые хоккеисты
23 октября, 19:00
Механики угнали элитную иномарку клиента в Уфе
22 октября, 18:25
Автобус с рабочими разбился под Уфой
22 октября, 16:59
Властям Башкирии не дали потратить ₽1,8 млрд
22 октября, 15:37
«Ты ж нормальный парень»: пьяный щедрый водитель попался в Башкирии
22 октября, 06:45
В Уфе прощают нарушителей на дорогих машинах
20 октября, 15:05
Полсотни пьяниц гоняли по Башкирии
19 октября, 07:57
Школьник на велосипеде попал под колёса «Гранты» в Уфе
19 октября, 05:58
Два пьяных туриста гоняли по Башкирии
18 октября, 06:50
Водитель «Яндекса» погиб в Башкирии
17 октября, 10:47
В Уфе тормозят все автобусы
16 октября, 21:00
Массовое ДТП с «Порше» произошло в Уфе
15 октября, 07:45

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