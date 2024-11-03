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ДТП

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3 ноября
«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы
3 ноября, 15:18
2 ноября
В Башкирии на трассах установят инновационные разделители
2 ноября, 16:11
Пассажирский автобус перевернулся в Башкирии
2 ноября, 05:01
31 октября
Грузовик с зерном перевернулся в Башкирии
31 октября, 14:50
30 октября
Гонки на трассе привели к смерти в Башкирии
30 октября, 08:57
29 октября
Такси разбилось в Уфе — есть жертвы
29 октября, 11:53
Видео. Жуткая авария в Башкирии — есть жертвы
29 октября, 06:34
28 октября
В ДТП с газовщиками погибли трое человек в Башкирии
28 октября, 16:52
Иномарка-убийца пыталась сжечь уфимца
28 октября, 14:46
Видео. Странный водитель сбежал с места ДТП в Уфе
28 октября, 08:58
Дети Уфы стали главными героями акции
28 октября, 07:22
27 октября
Премьер-министр Башкирии рассказал о семейной трагедии
27 октября, 15:15
26 октября
Водитель «ВАЗа» погиб страшной смертью в Башкирии
26 октября, 07:40
24 октября
Башкортостанец чуть не сгорел в иномарке
24 октября, 15:54
«Семерка» устроила жесткую аварию в Уфе
24 октября, 11:01
Водитель сбежал с места ДТП с детьми в Башкирии
24 октября, 10:33
Водитель покалечил женщину и детей в Башкирии
24 октября, 05:42
23 октября
Горящий «Логан» парализовал Дёму
23 октября, 14:12
22 октября
Автобус с рабочими разбился под Уфой
22 октября, 16:59
Видео. Таинственного пешехода сбили в Уфе
22 октября, 05:54

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