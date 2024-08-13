В Башкирии полицейские поиграли в «салки» с юными байкерами

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Группа из 19 юных байкеров, чей возраст не превышает 16 лет, решила устроить заезд по Туймазам в Башкирии. Ребята с удовольствием мчались по улицам. Однако их веселая прогулка быстро привлекла внимание патрульных.
Ситуация быстро вышла из-под контроля юнцов: полицейские начали преследование детей на своей патрульной машине. На видео от очевидцев видно как байкеры уходят от полицейских по бездорожью. В результате забавной «погони» полицейские успели поймать троих участников гонки.
По итогу стражи порядка решили не только наказать самих подростков, но и обратить внимание на их родителей. На нарушителей были составлены протоколы, чтобы напомнитьвзрослым об ответственности за своих детей и необходимости следить за их поведением на улице.