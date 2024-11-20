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Несовершеннолетние

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Ноябрь
Опасным уфимским квестом займется Москва
20 ноября, 09:14
Пенсию за детей получают 65 000 жителей Башкирии
7 ноября, 17:59
Пинок в лифте стал предметом криминального следствия
7 ноября, 16:51
Октябрь
Следователи узнали о зверстве в уфимской школе
24 октября, 14:30
Видео. Драка в школьной столовой Башкирии — стали известны подробности инцидента
15 октября, 10:08
Дети гоняли на мотоциклах по Уфе
6 октября, 10:57
Более 3000 детей оказались в опасности в Башкирии
30 сентября, 19:56
Сентябрь
Дети украли почти ₽1 млн из сейфа в Уфе
17 сентября, 09:21
Студенты решили покататься на чужой машине, но что-то пошло не так
6 сентября, 09:09
Август
Маме уфимского студента пришлось краснеть перед ГАИ
29 августа, 11:55
До Бастрыкина дошла трагедия с гибелью ребёнка в Башкирии
26 августа, 14:58
Шкодливые школьники едва не устроили катастрофу в Башкирии от безделья
22 августа, 05:30
Срочно. Автобус с детьми перевернулся в Башкирии
21 августа, 16:09
«Выпил чуть-чуть»: в Уфе пьяный гонщик отправил троих детей в больницу
20 августа, 12:50
Велосипед выпустил кишки ребёнку в Башкирии
16 августа, 08:54
Мерзкий инцест творился в глухой башкирской деревне
15 августа, 12:36
Подросток на иномарке задавил женщину в Уфе
14 августа, 09:44
Уфимские чиновники надавили «авторитетами» на байкеров
14 августа, 05:25
Малолетний байкер разбился в Уфе
13 августа, 06:09
Девочка едва не осталась калекой после картинга
7 августа, 06:01

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