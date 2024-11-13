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Полицейские

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2024
Оборотни в погонах полтора года терроризировали Уфу
13 ноября, 09:58
В Башкирии накрыли завод вейперов
16 октября, 09:12
В Уфе задержали оборотней в погонах
15 октября, 07:19
Высокопоставленных полицейских задержали в Башкирии
24 сентября, 13:31
Спор за место в уфимском автобусе кончился резнёй
13 сентября, 12:01
Видео. Пьяная блондинка собрала «домино» из десяти машин в Башкирии
6 сентября, 08:45
Уфимец покусал полицейских в магазине
3 сентября, 08:31
Облаву на угонщика устроили автоинспекторы Башкирии
29 августа, 12:06
Кладбище «полицейских» создали в Уфе
26 августа, 16:44
Отлов самокатчиков объявили в Башкирии
26 августа, 05:29
Уфимские чиновники надавили «авторитетами» на байкеров
14 августа, 05:25
Видео. В Башкирии полицейские поиграли в «салки» с юными байкерами
13 августа, 16:31
Уфимец возомнил себя героем игры GTA
9 августа, 15:16
«Мы бы и роды приняли»: гаишники с мигалками довезли беременную уфимку до больницы
6 августа, 16:35
В Башкирии драка на улице закончилась выстрелом
В Стерлитамаке полицейские задержали мужчину, который выстрелил в 32-летнего прохожего из незарегистрированного оружия, сообщает МВД по РБ.
3 августа, 07:44
В Уфе мужчине грозит судимость за «чаевые»
Иностранный гражданин решил дать 250 рублей, чтобы избежать наказания за нарушение правил дорожного движения, сообщает Госавтоинспекция Уфы.
29 июля, 15:55
«Еле успели!» Сотрудники ДПС с мигалками довезли больного до врачей в Башкирии
В Мишкинском районе Республики Башкортостан дежурный экипаж МВД помог гражданину, которому резко стало плохо — историю спасения рассказал в соцсетях сопровождающий больного.
21 июля, 06:29
Известна личность мужчины, напавшего с ножом на сотрудников полиции в Уфе
Мужчина, находившийся под воздействием запрещенных веществ, угрожал ранить себя, сообщается в пресс-релизе Следственного комитета и МВД по РБ.
12 апреля, 09:04
2023
«По лямчику рублей»: телефонный мошенник разоткровенничался с полицейскими из Уфы
4 октября 2023, 07:52
Стала известна личность мужчины, которого подожгли в ночном клубе в Уфе
28 сентября 2023, 09:55

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