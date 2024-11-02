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Ноябрь
В Башкирии на трассах установят инновационные разделители
2 ноября, 16:11
Октябрь
Дети Уфы стали главными героями акции
28 октября, 07:22
Трое байкеров сгинули в Башкирии
10 октября, 04:15
По Уфе ездят неуправляемые автобусы
8 октября, 04:37
Уфимский «глаз Бога» оказался слепым
1 октября, 15:33
Сентябрь
Кровавые выходные на дорогах Башкирии
29 сентября, 11:48
Август
Въезд в Уфу встал в огромной пробке
26 августа, 04:52
Уфимские чиновники надавили «авторитетами» на байкеров
14 августа, 05:25
Погода готовит жителям Башкирии неприятный сюрприз
9 августа, 15:55
Зачем Уфу моют под дождем
1 августа, 04:52
Июль
Глава ГАИ Башкирии рассказал, какие нововведения ждать автомобилистам в 2024 году
Руководитель ведомства перечислили меры для улучшения ситуации на дорогах республики.
16 июля, 04:35
Гаишник читает стихи пьяным водителям в Башкирии
Ужасающие итоги профилактического рейда разбудили музу, сообщает руководитель ГАИ Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.
15 июля, 07:18
Июнь
Здание УМПО в Уфе осталось без крыши после урагана
27 июня, 10:10
Электросамокаты в Уфе блокируют из-за детей
10 июня, 11:18
Май
Самокатчиков не выносит каждый четвертый в Уфе
27 мая, 07:58

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