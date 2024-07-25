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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Прохожие спасли байкера в Башкирии

Прохожие спасли байкера в Башкирии

25 июля 2024, 05:06
Фото: соцсети
Подросток разъезжал по дорогам на мопеде и разбился, сообщают очевидцы.

По словам свидетелей произошедшего, случился инцидент в Иглинском районе Башкирии в среду, 24 июля. В соцсетях появились кадры того, как местные жители оказывают парню первую помощь в ожидании бригады медиков и экстренных служб. На кадрах можно заметить лужу крови, а сам пострадавший, судя по всему, не находится в сознании.

Между тем автор короткой видеозаписи утверждает, что юноша выжил и был госпитализирован в больницу. Как именно случилось ДТП — не уточняется. Официальные ведомства инцидент пока не комментировали.

Видео: соцсети
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии 10-летний подросток на квадроцикле задавил сверстника-велосипедиста.

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