Прохожие спасли байкера в Башкирии

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
По словам свидетелей произошедшего, случился инцидент в Иглинском районе Башкирии в среду, 24 июля. В соцсетях появились кадры того, как местные жители оказывают парню первую помощь в ожидании бригады медиков и экстренных служб. На кадрах можно заметить лужу крови, а сам пострадавший, судя по всему, не находится в сознании.
Между тем автор короткой видеозаписи утверждает, что юноша выжил и был госпитализирован в больницу. Как именно случилось ДТП — не уточняется. Официальные ведомства инцидент пока не комментировали.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии 10-летний подросток на квадроцикле задавил сверстника-велосипедиста.