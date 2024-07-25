Прохожие спасли байкера в Башкирии

По словам свидетелей произошедшего, случился инцидент в Иглинском районе Башкирии в среду, 24 июля. В соцсетях появились кадры того, как местные жители оказывают парню первую помощь в ожидании бригады медиков и экстренных служб. На кадрах можно заметить лужу крови, а сам пострадавший, судя по всему, не находится в сознании.