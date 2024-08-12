Башкирию испортили на полмиллиона рублей

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии добывающая компания нанесла природе Башкирии ущерб на ₽105 млн. Организация почти шесть лет незаконно добывала полезные ископаемые на территории республики. Правоохранительные органы завели на предприятие уголовное дело.