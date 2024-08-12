Башкирию испортили на полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
«Чёрные лесорубы» нанесли многотысячный ущерб Иглинскому району Башкортостана. Места незаконной вырубки нашли сотрудники надзорного органа в ходе проверки.
Как выяснило ведомство, неизвестные уничтожили 62 дерева. Ущерб уже подсчитали и оценили в ₽446 тысяч. Прокуратура завела уголовное дело, однако виновные найдены пока не были.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии добывающая компания нанесла природе Башкирии ущерб на ₽105 млн. Организация почти шесть лет незаконно добывала полезные ископаемые на территории республики. Правоохранительные органы завели на предприятие уголовное дело.