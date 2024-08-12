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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Башкирию испортили на полмиллиона рублей

Башкирию испортили на полмиллиона рублей

12 августа 2024, 06:57
Фото: 1MI
Кто виноват — неясно, сообщили в прокуратуре региона.

«Чёрные лесорубы» нанесли многотысячный ущерб Иглинскому району Башкортостана. Места незаконной вырубки нашли сотрудники надзорного органа в ходе проверки.

Как выяснило ведомство, неизвестные уничтожили 62 дерева. Ущерб уже подсчитали и оценили в ₽446 тысяч. Прокуратура завела уголовное дело, однако виновные найдены пока не были.

Башкирию испортили на ₽105 млн
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии добывающая компания нанесла природе Башкирии ущерб на ₽105 млн. Организация почти шесть лет незаконно добывала полезные ископаемые на территории республики. Правоохранительные органы завели на предприятие уголовное дело.

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#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Лес#Природа#Ущерб#Иглино#Вырубка
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