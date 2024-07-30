В Башкирию испортили на ₽133 млн

Поводом для разбирательств стала деятельность предприятия в Учалинском районе. Следствие утверждает, что компания в обход закона проводила геологическая исследования золотых месторождений — организация «вылезла» за пределы разрешённого им участка. При этом были повреждены территории на 11,2 тыс. квадратных метров.