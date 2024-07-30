mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

В Башкирию испортили на ₽133 млн

В Башкирию испортили на ₽133 млн

30 июля 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney
Известно, кто ответит за многомиллионный ущерб башкирской почве, сообщает региональная прокуратура.

В Башкирии завели уголовное дело на добывающую компанию «ГаммаСтрой». Об этом сообщает прокуратура региона.

Поводом для разбирательств стала деятельность предприятия в Учалинском районе. Следствие утверждает, что компания в обход закона проводила геологическая исследования золотых месторождений — организация «вылезла» за пределы разрешённого им участка. При этом были повреждены территории на 11,2 тыс. квадратных метров.

Бизнес испортил Башкирию на ₽176 млн
Узнать подробнее

Ущерб от действий компании уже оценили в более ₽133 млн. Дело расследуется по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Прокуратура поставила на контроль ход расследования.

Читайте также:
В Башкирии пенсионер выманил в лес и зарезал свою собутыльницуПодростки разнесли детсад в БашкирииКонтрафактное медоборудование на ₽14 млн закупили в Башкирии
#Общество#Происшествия#Уфа#Уголовное дело#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Золото#Природа#Ущерб#Учалы#Почва#Добыча
Подпишитесь
Цены, грязь и паразиты: стоит ли ехать в Уфу в 2024
Сегодня, 05:46
Все льготы для семей участников СВО в Башкирии
Сегодня, 08:46
Паводок в Башкирии — последние новости
Сегодня, 06:30
Из-за нервного срыва пилота в Уфе срочно посадили самолет
Сегодня, 08:26
«Башнефть» открыла новое месторождение в Башкортостане — Губеевское
Сегодня, 04:22
Коррупционное кафе пытались продать в Уфе
Сегодня, 04:19