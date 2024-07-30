В Башкирию испортили на ₽133 млн

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В Башкирии завели уголовное дело на добывающую компанию «ГаммаСтрой». Об этом сообщает прокуратура региона.
Поводом для разбирательств стала деятельность предприятия в Учалинском районе. Следствие утверждает, что компания в обход закона проводила геологическая исследования золотых месторождений — организация «вылезла» за пределы разрешённого им участка. При этом были повреждены территории на 11,2 тыс. квадратных метров.
Ущерб от действий компании уже оценили в более ₽133 млн. Дело расследуется по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Прокуратура поставила на контроль ход расследования.