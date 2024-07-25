Бизнес испортил Башкирию на ₽176 млн

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Согласно результатам проверки надзорного ведомства, ООО «Трансгидромеханизация» занималась добычей песка и гравия на Вотикеевском месторождении — при этом рекультивацией территорий предприятие не озаботилось, каких-либо проектов восстановления почвы у фирмы также не было.
Ущерб от действий компании оценили в более ₽176 млн, речь идёт о площади в 3,7 тысяч квадратных метров.
Материалы проверки прокуратура отправила следователям. На организацию завели уголовное дело.
Ранее Mkset сообщал о том, что прокуратура утвердила обвинение против мужчины за скрытие доходов своей компании.