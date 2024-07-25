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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Бизнес испортил Башкирию на ₽176 млн

Бизнес испортил Башкирию на ₽176 млн

25 июля 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney
Частную фирму винят в деградации почвы под Уфой, сообщили в прокуратуре РБ.

Согласно результатам проверки надзорного ведомства, ООО «Трансгидромеханизация» занималась добычей песка и гравия на Вотикеевском месторождении — при этом рекультивацией территорий предприятие не озаботилось, каких-либо проектов восстановления почвы у фирмы также не было.

Ущерб от действий компании оценили в более ₽176 млн, речь идёт о площади в 3,7 тысяч квадратных метров.

Материалы проверки прокуратура отправила следователям. На организацию завели уголовное дело.

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Ранее Mkset сообщал о том, что прокуратура утвердила обвинение против мужчины за скрытие доходов своей компании.

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#Руслан Бикчурин#Общество#Экология#Уфа#Уголовное дело#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Производство#Природа#Ущерб#Почва#Добыча
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