Бизнес испортил Башкирию на ₽176 млн

Согласно результатам проверки надзорного ведомства, ООО «Трансгидромеханизация» занималась добычей песка и гравия на Вотикеевском месторождении — при этом рекультивацией территорий предприятие не озаботилось, каких-либо проектов восстановления почвы у фирмы также не было.