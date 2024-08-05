Башкирию испортили на ₽105 млн

В ходе своей деятельности компания нанесла значительный ущерб окружающей среде, повредив плодородный слой почвы на площади более 16 гектаров. Для понимания масштаба бедствия стоит отметить, что сумма причиненного вреда превышает 105 миллионов рублей. Это не просто цифры — это последствия, которые могут сказаться на экосистеме региона на долгие годы вперед.