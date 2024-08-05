Башкирию испортили на ₽105 млн

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Прокуратура Абзелиловского района провела тщательную проверку исполнения законодательства о недрах и обнаружила, что с июля 2018 года по май 2024 года компания «УГРУ-ВОСТОК» осуществляла незаконную добычу полезных ископаемых.
В ходе своей деятельности компания нанесла значительный ущерб окружающей среде, повредив плодородный слой почвы на площади более 16 гектаров. Для понимания масштаба бедствия стоит отметить, что сумма причиненного вреда превышает 105 миллионов рублей. Это не просто цифры — это последствия, которые могут сказаться на экосистеме региона на долгие годы вперед.
В результате этого был возбужден ряд уголовных дел по статье 246 УК РФ — нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
Следственные органы так же начали активную работу по установлению всех обстоятельств дела. В настоящее время проводятся допросы руководства и сотрудников компании-нарушителя, а также специалистов в области экологии и природопользования. Запланированы необходимые экспертные исследования для точной оценки размера причиненного ущерба.