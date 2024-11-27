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Ноябрь
Бюджет Башкирии разбазарили на кошечек и пёсиков
27 ноября, 07:28
Октябрь
Аэропорт Уфы открыли после атаки БПЛА
31 октября, 17:37
Гонки на трассе привели к смерти в Башкирии
30 октября, 08:57
Дожди испортили Башкирию на ₽3 млрд
7 октября, 14:08
Сентябрь
В Башкирии обстреляли дом
23 сентября, 07:43
Банда автоподставщиков вычислена в Башкирии
11 сентября, 10:26
Нацпарк «Башкирия» оказался в эпицентре криминального скандала
11 сентября, 07:48
Дело «Башспирта» и ₽101 млн дошло до суда в Уфе
10 сентября, 09:27
Перекуп из Уфы сел на четыре года
3 сентября, 12:18
Август
Охота в Башкирии обошлась в ₽100 000
30 августа, 07:01
Уфимец пять лет сжигал машины врагов
26 августа, 05:44
Слоняющиеся телки выросли в цене в Башкирии
22 августа, 07:51
Дождь на миллиард рублей прошел в Башкирии
19 августа, 13:22
Дожди обошлись Башкирии в ₽123 млн
16 августа, 08:26
Коммунальщик наворовал ₽54 млн в Башкирии
15 августа, 11:06
Башкирию испортили на ₽500 000
12 августа, 06:57
В Башкирии осудили похитителей железной дороги
В г. Агидель завершился судебный процесс над пятерыми мужчинами, которые решили заработать на краже элементов железной дороги, сообщает прокуратура РБ.
6 августа, 08:47
Дождь за ₽67 млн прошел в Башкирии
5 августа, 09:08
Ушлый бизнесмен наживался на бюджете Башкирии
2 августа, 07:18
Июль
Башкирию испортили на ₽133 млн
Известно, кто ответит за многомиллионный ущерб башкирской почве, сообщает региональная прокуратура.
30 июля, 07:22

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