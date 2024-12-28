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Иглино

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Декабрь 2024
Пожар унёс жизнь пчеловодки из Башкирии
28 декабря 2024, 04:41
Подозрительный предмет нашли на вокзале в Иглино
20 декабря 2024, 12:35
Ноябрь 2024
Последствия железнодорожной катастрофы ликвидированы в Башкирии
4 ноября 2024, 06:26
Октябрь 2024
«В Шакше всё спокойно»: чиновники проверили уфимские электрички
24 октября 2024, 11:50
Уфимцев пересадят на электрички
14 октября 2024, 16:45
Трое байкеров сгинули в Башкирии
10 октября 2024, 04:15
Сентябрь 2024
Страшная авария унесла жизнь женщины в Башкирии
25 сентября 2024, 17:20
«Блатной» из Башкирии предстал перед судом за нападение на семью
22 сентября 2024, 16:33
Смертельная зараза могла попасть в Башкирию — есть жертвы
14 сентября 2024, 14:17
Турист из Татарстана сгинул в Башкирии
1 сентября 2024, 05:02
Август 2024
Большегруз перевернулся в Башкирии
31 августа 2024, 04:53
«Бьёт — значит любит»: жена мужа-тирана из Башкирии вступилась за него на шоу
28 августа 2024, 19:42
Башкирию испортили на ₽500 000
12 августа 2024, 06:57
В Башкирии двое детей пропали в лесу
11 августа 2024, 08:20
Мост глупости появился в Башкирии
8 августа 2024, 10:36
Июль 2024
Под Уфой намутили с теплом и водой
26 июля 2024, 10:46
Лолита с треском провалилась в Башкирии
Необычное происшествие случилось ранее в Иглино.
25 июля 2024, 14:25
Курение убило дачника в Башкирии
1 июля 2024, 11:23
Июнь 2024
В Башкирии собачница держит сотню животных на маленьком участке
Огромную свору собак и кошек в условиях абсолютной антисанитарии держит жительница поселка Иглино, сообщает служба судебных приставов Башкортостана.
27 июня 2024, 12:35
Три человека пострадали в массовом ДТП в Башкирии
21 июня 2024, 05:45

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