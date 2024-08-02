Ушлый бизнесмен наживался на бюджете Башкирии

Следственные органы Сибая завершили расследование, установив, что с 2020 по 2023 год он подал ложные сведения в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан о затратах на закупку сельхозпродукции у местных производителей. На основании этих данных ушлый предприниматель за три года получил более ₽670 000. Бизнесмену бюджет Башкирии перечислял деньги в виде субсидий по национальному проекту, направленному на поддержку предпринимательства. Можно сказать, что номинально деньги пошли на целевые расходы. Только было поддержана не сфера бизнеса, а карман отдельного представителя отрасли. В результате его действий бюджету Башкортостана был нанесен значительный ущерб. Это легло в основу квалификации статьи обвинения.