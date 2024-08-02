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Updated Сегодня, 07:20

Ушлый бизнесмен наживался на бюджете Башкирии

Ушлый бизнесмен наживался на бюджете Башкирии

2 августа 2024, 07:18
Фото: 1MI
В Баймакском районе председатель сельскохозяйственного кооператива «Иген-Тау» стал обвиняемым в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей, сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Следственные органы Сибая завершили расследование, установив, что с 2020 по 2023 год он подал ложные сведения в Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан о затратах на закупку сельхозпродукции у местных производителей. На основании этих данных ушлый предприниматель за три года получил более ₽670 000. Бизнесмену бюджет Башкирии перечислял деньги в виде субсидий по национальному проекту, направленному на поддержку предпринимательства. Можно сказать, что номинально деньги пошли на целевые расходы. Только было поддержана не сфера бизнеса, а карман отдельного представителя отрасли. В результате его действий бюджету Башкортостана был нанесен значительный ущерб. Это легло в основу квалификации статьи обвинения.

Обвиняемый признал свою вину. Еще до приговора ущерб бюджету Башкирии был полностью возмещен. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения. Санкция вменяемой статьи предусматривает и штрафы, и реальное заключение. Впрочем, если обвиняемый ходатайствует о рассмотрении дела в особом порядке, то шансов оказаться за решеткой у него минимальные.

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