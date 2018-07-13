Афера на миллиард: Экс-вице-мэра Уфы Филиппова окончательно обвинили

Однако следствие считает, что чиновники уфимской администрации уже расселенные дома включили в региональную программу по сносу аварийного жилья, по которой на снос аварийного жилья и расселение уфимцев из федерального и регионального бюджетов была выделена сумма 1,6 миллиарда рублей. Следствие считает, что ущерб бюджету, нанесенный чиновниками администрации Уфы, составил около 1 миллиарда рублей.