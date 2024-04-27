«Поезда здоровья» в Башкирии провели 15,5 тысяч приемов граждан

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В ходе приёмов было выявлено, что у 436 граждан выявлен повышенный уровень глюкозы в крови, у 583 — повышенный уровень холестерина в крови, у 737- повышенное артериальное давление, у 672 — избыточный вес.
Врачи впервые выявили 281 социально значимое заболевание. У 188 пациентов диагностировали заболевания, характеризующиеся повышением артериального давления, у 28 — заподозрили злокачественные новообразования, у 64 — сахарный диабет, у одного человека — туберкулез.
Все граждане с подозрением либо выявленными социально значимыми заболеваниями направлены на дообследование для уточнения диагноза в различные учреждения республики, им назначено лечение.
Подробный график движения «поездов здоровья» можно посмотреть сайте минздрава РБ.