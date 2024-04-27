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«Поезда здоровья» в Башкирии провели 15,5 тысяч приемов граждан

«Поезда здоровья» в Башкирии провели 15,5 тысяч приемов граждан

27 апреля 2024, 07:02
Фото: 1MI
В этом году с начала проведения акции «Здоровая республика — здоровый регион» специалисты провели 15 557 приемов, 3 460 обследований, в том числе 2 016 флюорографий, 1 444 маммографии, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В ходе приёмов было выявлено, что у 436 граждан выявлен повышенный уровень глюкозы в крови, у 583 — повышенный уровень холестерина в крови, у 737- повышенное артериальное давление, у 672 — избыточный вес.

Врачи впервые выявили 281 социально значимое заболевание. У 188 пациентов диагностировали заболевания, характеризующиеся повышением артериального давления, у 28 — заподозрили злокачественные новообразования, у 64 — сахарный диабет, у одного человека — туберкулез.

Все граждане с подозрением либо выявленными социально значимыми заболеваниями направлены на дообследование для уточнения диагноза в различные учреждения республики, им назначено лечение.

Подробный график движения «поездов здоровья» можно посмотреть сайте минздрава РБ.

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#Азамат Нухов#Общество#Минздрав Башкортостана#Новости Башкирии#Здоровье#Сахарный диабет#Заболеваемость#Заболевания
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