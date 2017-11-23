Афера на миллиард в Уфе: в уголовном деле появился второй подозреваемый

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Рамиля Еникеева.

В уголовном деле о нанесении бюджету Уфы ущерба в размере около 1 млрд руб. при реализации программы расселения аварийного жилья появился второй подозреваемый, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Как сообщили источники издания, региональное управление следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении начальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Раиля Еникеева. Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий, причинившее тяжкие последствия для бюджета» (ч.3 ст. 286 УК РФ).

Следствие считает, что три застройщика – ИСК «Агидель-инвестстрой», «Стройинвест» и «СТ-девелопер» не выполнили свои обязательства по договорам, которые были заключены с мэрией. Они не расселили сами ветхие дома и не вернули в бюджет затраты на расселение жильцов ветхих домов. Несмотря на это, Раиль Еникеев передал этим компаниям без торгов, бесплатно участки стоимостью около 610 млн руб.

Напомним, что в октябре по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления капстроительства мэрии Марата Гареева.