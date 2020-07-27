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Марат Гареев
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Июль 2020
Лечить пандемию всеобщей безответственности надо жестокими полицейскими методами
27 июля 2020, 16:34
Февраль 2020
Дело уфимского педофила: один из подростков может стать соучастником убийства
10 февраля 2020, 16:48
Педофил vs защитник детей: почему вокруг убийства в Уфе разгорелись яростные споры
6 февраля 2020, 13:56
Январь 2020
Telegram жив – в Башкирии тоже: Toп-10 республиканских каналов в мессенджере
31 января 2020, 13:44
Корона вируса: стоит ли жителям Башкирии остерегаться опасного заболевания из Китая
28 января 2020, 09:03
Китайский вирус: в аэропорту «Уфа» проверяют всех пассажиров международных рейсов
25 января 2020, 19:06
Праздник кончился: в Уфе начали разбирать ледовые городки
25 января 2020, 14:24
Ушла эпоха: в отставку подал помощник президента Владислав Сурков
25 января 2020, 13:56
В Уфе покончила с собой 15-летняя школьница
Возможно, причиной мог стать конфликт с учителями.
25 января 2020, 12:37
В Башкирии в лобовом столкновении пострадали люди
ДТП произошло вчера.
25 января 2020, 11:59
Экс-министр и руководитель БИРО в Уфе Гульназ Шафикова уходит с поста – источник
25 января 2020, 11:30
День студента: в Башкирии до сих пор самые популярные профессии – бухгалтер и юрист
25 января 2020, 11:04
Уфимская звезда Земфира планирует прервать молчание
25 января 2020, 10:36
В Башкирии создали комиссию по редким грибам
25 января 2020, 10:31
Минздрав Башкирии передумал премировать врачей, отговоривших женщин от аборта
25 января 2020, 10:04
Новый год за рубежом смогли себе позволить всего 3% жителей Башкирии
25 января 2020, 10:04
В последний месяц ушедшего года в Башкирии дорожали помидоры и гречка
25 января 2020, 09:30
В Уфе сегодня будет слегка морозно и снежно
25 января 2020, 09:03
Алкоголизм Шредингера: власти Башкирии рапортуют о победе, жизнь показывает обратное
24 января 2020, 10:46
Неагрессивное чайлд-фри в Уфе: людей поддерживать нужно, но рожать надо обдуманно
23 января 2020, 11:56