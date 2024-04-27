Куда жители Башкирии уедут на майские праздники

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В честь майских праздников жители России смогут насладиться восьмидневным отдыхом, который продлится с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Многие люди, возможно, воспользуются этим шансом и отправятся в различные города России или за границу.
Однако, согласно анализу продаж билетов на период с 27 апреля по 12 мая этого года, самыми популярными авианаправлениями из Уфы стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новый Уренгой и Минеральные Воды. Кроме того, жители столицы Башкирии также планируют отправиться в Сургут, Волгоград, Казань, Екатеринбург и Нижневартовск.
Стоит отметить, что наиболее популярными железнодорожными направлениями для уфимцев в конце апреля и первой декаде мая оказались Москва, Челябинск, Самара, Екатеринбург и Сургут. В топ-10 направлений также вошли Когалым, Тюмень, Ульяновск, Пыть-Ях и Краснодар.
В социальных сетях жители Башкирии также рассказывают о своих планах на майский уиккенд:
«Я поеду к бабушке огород под картошку копать. И воздух, и физнагрузка, и шашлычок во дворе можно пожарить. Больше ничего и не надо».
«Сначала планировали поехать в Питер погулять, а потом подумали и решили, что местная природа тоже хороша и денег сэкономим. Решили к друзьям на дачу поехать, пикник устроить с детьми».
«А мы в Челябинск поедем, там у нас родственники, давно не виделись и за одно обстановку сменим. Если честно, не люблю эти длинные выходные, потом так лень на работу выходить», — пишут жители республики.