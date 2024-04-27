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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

Топ самых популярных направлений у жителей Башкирии на майские выходные

Куда жители Башкирии уедут на майские праздники

27 апреля 2024, 06:52
Фото: 1MI

Топ самых популярных направлений у жителей Башкирии на майские выходные

Среди них точно нет известных зарубежных курортов.

В честь майских праздников жители России смогут насладиться восьмидневным отдыхом, который продлится с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Многие люди, возможно, воспользуются этим шансом и отправятся в различные города России или за границу.

Однако, согласно анализу продаж билетов на период с 27 апреля по 12 мая этого года, самыми популярными авианаправлениями из Уфы стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новый Уренгой и Минеральные Воды. Кроме того, жители столицы Башкирии также планируют отправиться в Сургут, Волгоград, Казань, Екатеринбург и Нижневартовск.

Стоит отметить, что наиболее популярными железнодорожными направлениями для уфимцев в конце апреля и первой декаде мая оказались Москва, Челябинск, Самара, Екатеринбург и Сургут. В топ-10 направлений также вошли Когалым, Тюмень, Ульяновск, Пыть-Ях и Краснодар.

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В социальных сетях жители Башкирии также рассказывают о своих планах на майский уиккенд:

«Я поеду к бабушке огород под картошку копать. И воздух, и физнагрузка, и шашлычок во дворе можно пожарить. Больше ничего и не надо».
«Сначала планировали поехать в Питер погулять, а потом подумали и решили, что местная природа тоже хороша и денег сэкономим. Решили к друзьям на дачу поехать, пикник устроить с детьми».
«А мы в Челябинск поедем, там у нас родственники, давно не виделись и за одно обстановку сменим. Если честно, не люблю эти длинные выходные, потом так лень на работу выходить», — пишут жители республики.
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#Инна Горина#Общество#Уфа#Погода#Новости Башкирии
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