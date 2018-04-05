Чиновники администрации Уфы: «Уголовных дел стало слишком много!»

На пресс-конференции, посвященной итогам работы Управления земельных и имущественных отношений, его начальник Раиль Еникеев прокомментировал ситуацию с уголовными делами и вообще скандалами, которые в последнее время буквально сотрясают уфимскую администрацию: то правоохранители с обысками приходят в чиновничьи кабинеты, то уголовные дела заводят, в том числе, в отношении Раиля Еникеева по статье за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Напомним, что по версии правоохранителей, Раиль Еникеев передал без торгов (подписал документы о передаче) строительным компаниям земельные участки, причинив ущерб бюджету в размере более 600 млн рублей. Речь идет о передаче строительным компаниям земельных участков, на которых находится ветхое жилье, которое необходимо расселить. Все это делалось по программе развития территорий. Вот что на это сказал сам фигурант уголовного дела:

- Последнее время вообще что-то много уголовных дел появилось, это кому-то зачем-то нужно. А что касается уголовного дела, возбужденного в отношении меня, я считаю, что они не правы. Все, что я делал, я делал в рамках действующего законодательства.

Раиль Еникеев также высказался по так называемой «афере на миллиард», когда деньги, полученные из федерального бюджета на расселение уфимцев из ветхого жилья, позволили "сэкономить" ряду застройщиков немаленькую сумму. Ведь расселение должно было осуществляться за счет средств предпринимателей, которым эти земельные участки были выданы под дальнейшую застройку, считает следствие. Вот что он сказал по этому поводу:

- Это вообще не наша тема (не Управления земельных и имущественных отношений - прим.), поэтому я не могу комментировать, ни что и откуда взялось, ни в целом.

Пресс-конференцию начали, что называется за здравие, а кончили и вовсе за упокой: под конец мероприятия досталось журналистам за слишком самостоятельную работу.

- Мы открыты, очень открыты. Когда у вас есть вопросы, мы готовы к сотрудничеству. Звоните, приходите, мы абсолютно все покажем. Иногда немного обидно, больше всего это задевает, когда появляется та или иная статья, тем более, непроверенные факты. Меня возмущает не то, что написали, а то, почему не пришли, почему не спросили, – объяснил Раиль Ениеев.

Его поддержала заместитель Тамара Пушкарева: