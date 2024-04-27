mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Фото: соцсети

Взрыв в Уфе: реакция горожан на ЧП в Цыганской поляне

27 апреля 2024, 07:05
Фото: соцсети

Реакция горожан на взрыв СВУ в Уфе

26 апреля в уфимском районе Цыганская поляна прогремел хлопок. Что известно к этому часу и как на случившееся реагируют жители столицы Башкирии.

 

По данным Telegram-канала Mash Batash, на Цыганской поляне на левом берегу реки Белая в Уфе сработало самодельное взрывное устройство. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. По заверениям Mash Batash, звук взрыва был слышен в радиусе нескольких километров.

Тем временем, мнения пользователей соцсетей о природе и причине взрыва расходятся:

— Может, местные проводят у себя учения, чтобы потом пойти служить
— Оно же сдетонировало, а не кто-то его взорвал
— Правильно написать — звук хлопка
— Не паникуйте! Разберутся и в новостях сообщат. А то сейчас сказки начнут сочинять
— Так страшно…
— Это что, получается, пытались взорвать мост что ли?
— Колесо у грузовика лопнуло
— Че там на Цыганской поляне взрыва? Солнечный пляж?
— Опять молодежь экспериментирует?

 

Напомним, ранее в лицее №1 в Уфе раздались звуки взрывов. В учреждение образования прибыли представители экстренных служб. Оперативная проверка установила отсутствие угрозы: трое лицеистов играли с хлопушками.

Уфимцы услышали взрыв — Telegram
Узнать подробнее
#Юлия Литвиненко#Происшествия#Башкирия#Уфа#Башкортостан#Социальные сети#ЧП#Взрыв#СВО#Хлопок
Подпишитесь
Противопожарный режим в Башкирии: можно ли жарить шашлыки
Сегодня, 07:41
В Башкирии подорожает общественный транспорт
Сегодня, 08:12
Должность главы Давлеканово получил бывший пристав
Сегодня, 08:18
«Поезда здоровья» в Башкирии провели 15,5 тысяч приемов граждан
Сегодня, 07:02
Куда жители Башкирии уедут на майские праздники
Сегодня, 06:52
"