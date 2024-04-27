Взрыв в Уфе: реакция горожан на ЧП в Цыганской поляне

По данным Telegram-канала Mash Batash, на Цыганской поляне на левом берегу реки Белая в Уфе сработало самодельное взрывное устройство. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. По заверениям Mash Batash, звук взрыва был слышен в радиусе нескольких километров.