Взрыв в Уфе: реакция горожан на ЧП в Цыганской поляне

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
По данным Telegram-канала Mash Batash, на Цыганской поляне на левом берегу реки Белая в Уфе сработало самодельное взрывное устройство. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. По заверениям Mash Batash, звук взрыва был слышен в радиусе нескольких километров.
Тем временем, мнения пользователей соцсетей о природе и причине взрыва расходятся:
— Может, местные проводят у себя учения, чтобы потом пойти служить
— Оно же сдетонировало, а не кто-то его взорвал
— Правильно написать — звук хлопка
— Не паникуйте! Разберутся и в новостях сообщат. А то сейчас сказки начнут сочинять
— Так страшно…
— Это что, получается, пытались взорвать мост что ли?
— Колесо у грузовика лопнуло
— Че там на Цыганской поляне взрыва? Солнечный пляж?
— Опять молодежь экспериментирует?
Напомним, ранее в лицее №1 в Уфе раздались звуки взрывов. В учреждение образования прибыли представители экстренных служб. Оперативная проверка установила отсутствие угрозы: трое лицеистов играли с хлопушками.