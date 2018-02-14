Афера на миллиард в Уфе: В башкирские министерства пришли следователи

Выемку документов проводили сотрудники антикоррупционного главка МВД России.

В министерствах ЖКХ и строительства Башкирии прошла выемка документов по делу о афере на миллиард, сообщает «Коммерсантъ Башкортостан» со ссылкой на источник.

По данным издания, следственными действиями руководил сотрудник главка экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Расследованием дела, возбуждённого после обнаружения нарушении при реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья занимается Следственный комитет.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало письмо главы фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина, отправленное год назад в адрес главы региона. В письме говорилось, что в период с 2008 по 2015 год сотрудники администрации Уфы подписывали с коммерсантами так называемые «договора о развитии застроенных территорий». Согласно контрактам, строительные фирмы обязались провести расселение ветхих домов за свой счёт, взамен они получали право застраивать освободившуюся после сноса домов территорию. Однако, как удалось установить порядка 155 домов, в отношении которых были заключены такие договоры, были расселены за счёт федеральной программы. Ущерб был оценён в 930 млн рублей.

После возбуждения уголовного дела было принято решение вернуть деньги в фонд реформирования ЖКХ, осенью 2017 года республика перечислила на счета фонда более полумиллиарда рублей.

Стоит отметить, что даже если регион полностью вернёт деньги полученные от фонда, уголовное дело закрыто не будет. Об этом в декабре прошлого года нашему корреспонденту рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Башкирии Валерий Кузьмин.

- Сейчас ведётся расследование, давайте не будем торопиться, - ответил Валерий Кузьмин на вопрос нашего корреспондента, - Вообще, по уголовному законодательству, возврат похищенного не освобождает от уголовной ответственности. Как это будет квалифицировано следствием, давайте посмотрим по результатам расследования.