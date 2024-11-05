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Коррупция

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Ноябрь
Военного начальника задержали после жалобы уфимского бойца
5 ноября, 12:18
Директор парка «Патриот» арестован силовиками
5 ноября, 11:01
Благоустройством Уфы занимались мертвые души
1 ноября, 13:46
Видео. В Уфе арестовали высокопоставленного чиновника
1 ноября, 12:12
Октябрь
Срочно. Главу района задержали из-за махинаций в Башкирии
31 октября, 12:33
Экс-ФСИНовец из Башкирии таскал мобильники заключённым
30 октября, 15:11
Уфимец превратил вокзал в криминальную кормушку
30 октября, 07:17
В Башкирии оправдали осуждённых за коррупцию
28 октября, 11:33
В Башкирии вложат ₽152 млн в бургеры
27 октября, 05:35
Заведующая превратила детсад в криминальный бизнес
25 октября, 09:08
Кафе «золотого гаишника» пытаются продать в Уфе
24 октября, 15:47
Скандал на ₽89 млн закончился пшиком в Башкирии
24 октября, 07:59
Известный чиновник пойдёт под суд в Башкирии
23 октября, 06:34
«Оборотня в погонах» освободят в Башкирии
22 октября, 20:23
Экс-чиновница попалась на выполнении фантомного ремонта украшения Уфы
22 октября, 06:41
Парк в Уфе не успеют открыть к визиту Путина
15 октября, 08:05
Купить права в Башкирии — ₽150 000
15 октября, 07:49
Уфимский чиновник купил свой же завод за бюджетные деньги
15 октября, 06:55
Путина просят вмешаться в борьбу за «Золотой Запас» Башкирии
14 октября, 06:01
Гендиректора «Башкиравтодора» отправили под суд
11 октября, 10:05

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