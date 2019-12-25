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Афера на миллиард
Всё об уголовном деле о превышении должностных полномочий чиновниками администрации Уфы при реализации программы переселения из ветхого жилья.
Следствие считает, что нанесен ущерб около одного миллиарда рублей.
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Декабрь 2019
Прокуратура Башкирии потребовала отменить оправдательный приговор экс-вице-мэру Уфы
25 декабря 2019, 08:32
Бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова полностью оправдали в суде
9 декабря 2019, 17:50
Ноябрь 2019
«Неустановленные»: как в Уфе превратили федеральную программу в «филькину грамоту»
8 ноября 2019, 16:20
Май 2019
По делу Александра Филиппова выступил бывший вице-премьер Башкирии
Слушания продолжатся 15 мая.
13 мая 2019, 15:43
Апрель 2019
На связи с Москвой: Фонд ЖКХ выступил по делу Александра Филиппова
11 апреля 2019, 07:23
Свидетель о деле по расселению домов: «Всегда первые замы были в курсе»
8 апреля 2019, 15:27
Администрация Уфы проиграла кассацию по делу о расселении аварийного жилья
8 апреля 2019, 14:30
Бывший вице-премьер Башкирии не увидел ущерба бюджету в деле Филиппова
3 апреля 2019, 13:13
Свидетель по делу бывшего вице-мэра Уфы пожаловался на плохую память
1 апреля 2019, 20:51
Март 2019
По делу Филиппова выступил экс-руководитель администрации главы Башкирии
28 марта 2019, 19:42
По делу бывшего вице-мэра Уфы допросили менеджера МУП «Центр недвижимости»
25 марта 2019, 13:35
В суде над экс-вице-мэром Уфы свидетель обещала съесть 37 томов документов
21 марта 2019, 13:51
Ирек Ялалов о деле Александра Филиппова: Мы хотели как лучше
18 марта 2019, 19:19
Экс-мэр Уфы Ирек Ялалов дает показания в суде по делу бывшего вице-мэра
Бывший глава администрации Уфы, ныне член Совета Федерации РФ Ирек Ялалов появился в суде со своим адвокатом.
18 марта 2019, 10:47
Экс-премьер Башкирии: Ущерба бюджету от действий Александра Филиппова нет
14 марта 2019, 15:31
«Афера на миллиард»: в судебном процессе ясности не прибавилось
11 марта 2019, 18:42
Афера на миллиард: В следкоме Башкирии опровергли исчезновение показаний свидетелей
9 марта 2019, 13:27
«Я никогда не хитрю, это мое кредо»: По делу Филиппова допросили двух вице-мэров Уфы
4 марта 2019, 22:47
«Афера на миллиард»: Филиппов объяснил, что показания о взятке его не касаются
2 марта 2019, 16:52
По делу бывшего вице-мэра Уфы допрошен владелец группы ПСК-6 Андрей Носков
1 марта 2019, 18:26