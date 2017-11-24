Афера на миллиард в мэрии Уфы: Что известно на сегодняшний день

Подробности самого резонансного уголовного дела Башкирии последних лет.

В феврале этого года управление Следственного комитета по Башкирии ошарашило уфимцев, возбудив уголовное дело о махинациях в администрации Уфы. Тогда дело было возбуждено по факту, то есть круг подозреваемых определён не был. В сообщении ведомства говорилось, что при реализации федеральной программы «Жилище» бюджет Уфы необоснованно получил 930 миллионов рублей, журналисты назвали это дело «Аферой на миллиард». Поводом для возбуждения уголовного дела стало письмо руководителя фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина, адресованное главе региона. В письме говорится о махинациях при расселении 155 домов, а генеральный директор госкорпорации просит главу республики разобраться в сложившейся ситуации.

Найти виноватого

В материалах уголовного дело говорилось, что в период с 2008 по 2015 год, чиновники из администрации города заключали договоры с коммерческими фирмами о расселении граждан из аварийного и ветхого жилья. Коммерсанты расселяли жильцов из аварийных домов, а на освободившейся после сноса построек земле строили многоэтажки. Выяснилось, что с чьей-то лёгкой руки, а может быть и вследствие сговора нескольких чиновников, часть из этих домов была включена в федеральную программу по развитию застроенных территорий – «Жилище». Простыми словами, администрация Уфы расселила за счёт федерального бюджета аварийные и ветхие дома, а выгоду получили застройщики, которые должны были расселить жильцов за свой счет.

Тогда же в феврале, Следственный комитет и сотрудники МВД провели серию обысков в администрации и изъяли необходимые документы. Так как официально обвиняемых на тот момент в деле не было, общественность обвинила во всех грехах тогда ещё вице мэра Уфы Александра Филиппова. Эксперты припомнили слухи о его высокопоставленном покровителе – главе республике Рустэме Хамитове. Подозрения в адрес Филиппова казались обоснованными, ведь именно он с 2012 года отвечал в мэрии за строительную отрасль, что же касается главы региона, то участие в федеральных программах не проходит мимо первого лица и просьбы о получении субсидий из бюджета подписываются лично главой региона.

Прокуратура против Следственного комитета

После первых обысков в мэрии, пришла ещё одна громкая новость, на этот раз из прокуратуры региона: уголовное дело о миллиарде прекращено. Единственный комментарий, который тогда удалось получить в надзорном ведомстве, ясности не добавил. «Нарушены нормы действующего законодательства, а сведения, указанные в постановлении, не соответствовали материалам доследственной проверки», ответили тогда в ведомстве.

Все следственные действия по уголовному делу тогда были прекращены, следователи лишились права проводить обыски, изымать документы и опрашивать свидетелей, в общем на сборе доказательной базы был поставлен крест. Руководитель башкирского управления СКР Григорий Житенёв, к тому времени взявший дело на личный контроль, вызов принял и обратился в Генпрокуратуру России, которая в последствии признала решение об отмене уголовного дела неправильным, и расследование было продолжено.

- За это время (с момента прекращения до возобновления дела прошёл месяц), документы могли уничтожить или подменить, в общем собирать доказательства будет тяжелее, - в неофициальных беседах говорили сотрудники СКР. - Теперь всё делается очень аккуратно, чтобы не допустить никаких процессуальных нарушений и не дать прокуратуре поводов вмешаться.

Увольнение Александра Филиппова

Спустя две недели Александра Филиппова уволили с должности вице-мэра Уфы «в связи с утратой доверия». Основанием для расторжения контракта стало решение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. На комиссии рассматривался факт выделения земли компании, принадлежащей родной сестре Филиппова Елене Горской в 2012 году. По данным комиссии вице-мэр не уведомил руководителя о конфликте интересов, хотя обязан был это сделать. Филиппов обжаловал в суде это решение, но добиться восстановления на службе не смог. К тому времени ему уже было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, на данный момент дело рассматривается в Уфимском районном суде.

Взял – верни

В начале октября в Москве прошло совещание с участием заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака, министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня, его заместителя Андрея Чибиса, и главы Башкирии Рустэма Хамитова, на встрече было принято решение, что республика должна вернуть деньги.

Чтобы исполнить решение, мэрия Уфы направила в Арбитражный суд Башкирии иски к десяти компаниям, которым в 2008 – 2015 годах выделялись деньги на расселение жилья. Самые крупные иски были направлены к ООО «Строймонтаж» (принадлежит Рашиту Минибаеву) – 283,68 млн руб, ООО «Стройинвест» и группа «ПСК-6» (владеет депутат горсовета Андрей Носков) суммарно получили 245 млн руб, Управление комплексной застройки №3 КПД (владельцы Алексей и Владимир Борманы) – 134 млн руб.

Первые подозреваемые

Официально первые фигуранты появились в деле лишь в конце сентября, тогда было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий начальнику управления капитального строительства мэрии Уфы Марату Гарееву, позже суд отстранил его от должности. По версии следствия Марат Гареев в 2013 – 2017 годы включил в федеральную программу дома, по которым были заключены договоры о расселении с застройщиками.

Вторым обвиняемым стал начальник управления земельных и имущественных отношений Раиль Еникеев, его следователи обвиняют в «превышении должностных полномочий, причинившее тяжкие последствия для бюджета». Следователи считают, что три застройщика (ИСК «Агидель-инвестстрой», «Стройинвест» и «СТ-девелопер»), не выполнили условия по договорам, не расселили ветхие дома и не вернули в бюджет затраты на расселение, однако несмотря на несоблюдение контрактов, Еникеев бесплатно выделил им земельные участки без торгов, их общая стоимость оценивается в 610 млн рублей.

Судя по тому, что следователи начали открыто называть фамилии подозреваемых, доказательная база собрана неплохая, и скорее всего в деле появятся новые имена, ведь не могли лишь два человека провернуть такую аферу, это подтверждает и наш источник, знакомый с ситуацией.

- Филиппову были подконтрольны оба чиновника, имена которых сейчас фигурируют в качестве подозреваемых. Дело на него могут завести, если они дадут показания, - сообщил источник на условиях анонимности. - Хамитов тоже ответственен за ситуацию, это можно понять по письму главы Фонда реформирования ЖКХ.

То, что дело о махинациях с федеральными деньгами может аукнутся первому лицу региона, месяц назад говорил и политолог Аббас Галлямов.