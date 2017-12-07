Афера на миллиард в Уфе: возврат похищенного не освободит от наказания

Глава отдела противодействия коррупции прокуратуры Башкирии прокомментировал дело об «Афере на миллиард в мэрии Уфы».

Пресс-служба мэрии Уфы сообщила на своём сайте, что часть денег, полученных из федерального бюджета по программе расселения аварийного жилья, возвращена в бюджет и использована по назначению. В релизе говорится, что сумма возвращённых средств составила 516,5 млн рублей. В свою очередь начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Башкирии Валерий Кузьмин, на вопрос журналиста о последствиях возврата средств сказал, что на уголовном деле это отразиться не должно.

- Сейчас ведётся расследование, давайте не будем торопиться, - ответил Валерий Кузьмин, - Вообще, по уголовному законодательству, возврат похищенного не освобождает от уголовной ответственности. Как это будет квалифицировано следствием, давайте посмотрим по результатам расследования.

Валерий Кузьмин отметил, что это может стать «смягчающим обстоятельством».

В сообщении администрации города так же говорится, что средства были потрачены по назначению и были направлены на покупку квартир для переселения из аварийного жилья.

- Средства возмещения в размере 516,5 миллионов рублей не являются ущербом для бюджета Уфы, поскольку они послужили решению главной задачи, которую ставила перед собой администрация города – позволили приобрести квартиры для расселения ветхого и аварийного жилья. Квартиры на эту сумму приобретены, они находятся в Уфе, жильцы ветхих и аварийных домов расселены в безопасное и комфортное современное жилье. Таким образом, эта сумма послужила решению проблем сотен людей, которые были вынуждены проживать в опасных условиях, - говорится в пресс-релизе.

Также в мэрии отметили, что чиновники активно сотрудничают со следствием.