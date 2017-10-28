Афера на миллиард. Как Башкирия вернет деньги: новые подробности

Деньги должны поступить на счет Фонда реформирования ЖКХ до 1 декабря этого года.

Башкирия вернет федеральные деньги, которые были получены на расселение аварийного жилья, в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщил «Медиакорсети» источник, знакомый с ситуацией, в начале октября этот вопрос обсуждался на совещании у заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака. На встрече также присутствовали министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень, его заместитель Андрей Чибис, а также глава республики Рустэм Хамитов.

На совещании были заслушаны доклады об исполнении поручений правительства России о возврате Башкирией денег, которые были предоставлены на расселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на территориях, в отношении которых были заключены договоры о развитии застроенной территории.

В этот день было принято решение, что глава администрации Уфы Ирек Ялалов должен обеспечить возврат этой суммы в бюджет республики, а также принять меры по взысканию этих средств с застройщиков. Глава Башкирии Рустэм Хамитов, в свою очередь, до 1 декабря этого года обязан обеспечить перечисление этих денег в Фонд реформирования ЖКХ.

Затем, до 5 декабря этого года Минстрой России должен проинформировать МВД об исполнении администрацией Уфы и правительством республики указанных поручений. Эти сведения будут учитываться при решении вопроса о дальнейшем уголовном преследовании должностных лиц администрации Уфы за допущенные нарушения при реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья.

А до 15 декабря этого года будет решен вопрос о распределении этих денег между другими субъектами страны.

Не случайно, что на заседание под председательством Дмитрия Козака в Москву был приглашен лично Рустэм Хамитов, ведь именно он несет ответственность за использование средств федерального фонда.

Напомним, что речь идет о деньгах, которые были получены республикой, на расселение аварийного жилья. Расследование этого дела вели сотрудники отдела по особо важным делам Следственного комитета Башкирии. Они заподозрили руководство Уфы в махинациях с субсидиями из федерального бюджета. По мнению следователей с 2008 по 2015 год, администрация Уфы заключала с застройщиками договоры «О развитии застроенных территорий». Одним из условий контрактов было расселение жильцов из аварийных домов, взамен предприниматели получали возможность застраивать освобождающиеся земли. Однако в ряде случаев расселение жильцов происходило не за счёт бизнеса, как это оговорено в контрактах, а на субсидии по федеральной программе, куда позже были включены эти дома. Ущерб от действий чиновников оценивается в 930 миллионов рублей. В начале марта этого года прокуратура региона отказала следователям в возбуждении уголовного дела, однако в апреле генпрокуратура России отменила это постановление.

Позже стало известно о том, что администрация Уфы направила в арбитражный суд иски к 10 компаниям, которым в 2008-2015 годах были выделены средства на снос и расселение ветхого жилья. Самые крупные иски были направлены к ООО «Строймонтаж» (принадлежит Рашиту Минибаеву) – 283,68 млн руб, ООО «Стройинвест» и группа «ПСК-6» (владеет депутат горсовета Андрей Носков) суммарно получили 245 млн руб, Управление комплексной застройки №3 КПД (владельцы Алексей и Владимир Борманы) – 134 млн руб.

Оставшаяся сумма была распределена между компаниями «Агидель-инвестстрой» (принадлежит Филюсу Ишбулатову), еще одним ООО «Стройинвест» (принадлежит Максиму Донгузову), «Нефтяная финансово-строительная компания» (принадлежит Артуру Хакимуллину и Рамилю Киньягулову), «СТ-девелопер» (принадлежит Алексею и Владимиру Борманам), «Башстройнур» (принадлежит Наталье Зарубиной) и «Уралэнергосервис» (владельцы — Дмитрий Якунин, Александр Никитин, Иван Верещагин, Сергей Гойман, Дмитрий Ивин, Валентина Сидорова).

Часть исков суд удовлетворил. Например, в апреле арбитраж обязал компанию Андрея Носкова «Стройинвест» вернуть 51,7 млн руб из 130 млн руб.

Надо добавить, что курировавший строительную сферу в Уфе вице-мэр Александр Филиппов был уволен со своего поста в связи с утратой доверия, правда, по другой причине. Это произошло 18 апреля. Многие эксперты говорят о близости Филиппова с главой Башкирии и его супругой.