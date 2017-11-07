Ялалов об афере на миллиард: журналисты путают две разных проблемы

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов призвал журналистов быть внимательнее при освещении темы уголовного дела о субсидиях из федерального бюджета на сумму около миллиарда рублей.

Сегодня, 7 ноября, на оперативке Ялалов подчеркнул, что все средства, которые Уфа получила по программе ветхого и аварийного жилья были потрачены целевым образом - приобретены квартиры.

- Уважаемые коллеги, которые занимаются освещением этой темы, путают расселение ветхого и аварийного жилья и проблему развития территорий, - отметил глава администрации Уфы. - Это проблема касается именно программы развития территорий.

Ялалов подчеркнул, что муниципалитет ведет планомерную работу с правоохранителями.

- Разберутся они, и все встанет на свои места, - заявил Ялалов. - Трагедию и сенсацию из этого делать не надо. Каждая копейка была потрачена на приобретение квартир для тех жителей, которые проживают в ветхом и аварийном жилье. Разбираются в других вопросах. Не надо будоражить общественность.