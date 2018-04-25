Бывшему вице-мэру Уфы все-таки предъявили новое обвинение

Региональное Управление Следственного комитета предъявило обвинение по статье 286 Уголовного кодекса РФ в превышении должностных полномочий бывшему заместителю главы администрации Уфы Александру Филиппову. Об этом сообщается на сайте ведомства. Самым первым об этом событии вчера сообщил «Коммерсант-Башкортостан» со ссылкой на свои хорошо информированные источники.

Обвинение касается той самой «аферы на миллиард», о которой так много писали СМИ. Александру Филиппову вменяется в вину нанесение ущерба бюджетам трех уровней в сумме около 1 млрд рублей при реализации в городе программы расселения ветхого и аварийного жилья. По версии следствия, это произошло в ту пору, когда он курировал строительный и имущественный блоки в мэрии в 2012-2017 годах.

Напомним, весной прошлого года он был уволен из администрации с формулировкой «за утрату доверия» после того, как стало известно о том, что Филиппов согласовал сделку о передаче без торгов в 2012 году земельного участка компании «Энергогазстрой», принадлежавшей его сестре Елене Горской.

Уголовное дело о превышении полномочий чиновниками мэрии Уфы Следственным комитетом расследуется с прошлого года. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Процесс предъявления обвинения бывшему вице-мэру занял почти неделю. На прошлой неделе о новом обвинении мы уже сообщали, но тогда Александр Филиппов данную информацию опровергал в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе».

Между тем, сегодня утром в Уфимском райсуде должно состояться оглашение приговора Александру Филиппову по обвинению в неуплате 3,7 млн руб. подоходного налога. Данное дело касается периода 2011 года, когда Филиппов еще не работал в мэрии. По материалам дела, он продал за 30 млн руб.через фиктивного собственника Евгения Ивушкина предпринимателю Андрею Смышляеву принадлежавшую ему компанию «Автореал». При этом в документах сделки была отражена номинальная сумма сделки — 10 тыс. рублей.

Александр Филиппов настаивает, что он не виновен.