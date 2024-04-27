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Противопожарный режим в Башкирии: можно ли жарить шашлыки

Противопожарный режим в Башкирии: можно ли жарить шашлыки

27 апреля 2024, 07:41
Фото: PxHere
Сегодня, 27 апреля, в Башкирии начал действовать особый противопожарный режим. Меры ввели из-за сезона природных пожаров. В МЧС региона рассказали, можно ли будет жарить шашлыки.

Как пояснили спасатели, в городских парках пикники устраивать будет можно, однако лишь на специально отведенных площадках. Также по-прежнему разрешается жарить мясо на частных территориях домов или садов с соблюдением определенных правил.

В МЧС напоминают, что для шашлыков следовать использовать мангал, барбекю или жаровню. При этом устанавливать их нужно на расстоянии не менее 5 м от построек. Кроме того, в радиусе двух метров не должно быть сухой травы. Не стоит располагать мангал и под кронами деревьев, а также при ветре выше 5 м/c.

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Для безопасности нужно держать под рукой огнетушитель, ведро с землей или бутыль с водой. Нельзя также оставлять угли после окончания приготовления мяса. Их желательно залить водой.

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