Противопожарный режим в Башкирии: можно ли жарить шашлыки

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Как пояснили спасатели, в городских парках пикники устраивать будет можно, однако лишь на специально отведенных площадках. Также по-прежнему разрешается жарить мясо на частных территориях домов или садов с соблюдением определенных правил.
В МЧС напоминают, что для шашлыков следовать использовать мангал, барбекю или жаровню. При этом устанавливать их нужно на расстоянии не менее 5 м от построек. Кроме того, в радиусе двух метров не должно быть сухой травы. Не стоит располагать мангал и под кронами деревьев, а также при ветре выше 5 м/c.
Для безопасности нужно держать под рукой огнетушитель, ведро с землей или бутыль с водой. Нельзя также оставлять угли после окончания приготовления мяса. Их желательно залить водой.