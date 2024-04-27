Противопожарный режим в Башкирии: можно ли жарить шашлыки

В МЧС напоминают, что для шашлыков следовать использовать мангал, барбекю или жаровню. При этом устанавливать их нужно на расстоянии не менее 5 м от построек. Кроме того, в радиусе двух метров не должно быть сухой травы. Не стоит располагать мангал и под кронами деревьев, а также при ветре выше 5 м/c.