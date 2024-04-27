В Башкирии подорожает общественный транспорт

Если изменения примут, то проезд с багажом в городском и муниципальном транспорте будет стоить 34 рубля при оплате бессрочной пластиковой картой или единой транспортной картой. Если оплата будет производиться наличными кондуктору или водителю в салоне автобуса, то тариф составит 41 рубль. На экспресс-рейсах и специальных маршрутах стоимость поездки будет составлять 50 рублей.