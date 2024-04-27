В Башкирии подорожает общественный транспорт

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
В мае Госкомитет Башкирии по тарифам планирует утвердить постановление о повышении предельных тарифов на проезд в общественном транспорте. Документ опубликован для проведения антикоррупционной экспертизы.
Если изменения примут, то проезд с багажом в городском и муниципальном транспорте будет стоить 34 рубля при оплате бессрочной пластиковой картой или единой транспортной картой. Если оплата будет производиться наличными кондуктору или водителю в салоне автобуса, то тариф составит 41 рубль. На экспресс-рейсах и специальных маршрутах стоимость поездки будет составлять 50 рублей.
В автобусах, которые курсируют по пригородным и межмуниципальным маршрутам, максимальная стоимость проезда будет составлять 4,1 рубля за каждый пройденный километр. Также, за провоз одного места багажа придется заплатить 33 рубля.
Отметим, раньше максимальные тарифы проезда в городских и муниципальных автобусах составляли от 20 рублей, и до 30 рублей для экспресс-рейсов. Стоимость проезда 1 километра на пригородных и межмуниципальных маршрутах составляла 2,5 рубля.