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Должность главы Давлеканово получил бывший пристав

Должность главы Давлеканово получил бывший пристав

27 апреля 2024, 08:18
О назначении на должность руководителя муниципалитета Владимира Бабушкина сообщил глава администрации Давлекановского района Ильгиз Мухамедзянов.

Главой Давлеканово назначен Владимир Бабушкин. Решение об этом было единогласно принято депутатами городского совета.

Фото: Ильгиз Мухамедзянов / VK.com
«Желаю Владимиру Николаевичу успешной и плодотворной деятельности на ответственном посту на благо всех жителей города Давлеканово», — написал Ильгиз Мухамедзянов.

Владимир Николаевич родился 27 ноября 1977 года, окончил БАГСУ при Главе РБ по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 1995–1997 годах проходил службу в ВС РФ. Трудовую деятельность начал в 1999 году слесарем на Давлекановском заводе строительных материалов. С 2002 по 2003 год работал юрисконсультом в ОАО «Давлекановский завод противопожарного оборудования». С 2003 по 2020 год работал в Давлекановском межрайонном отделе судебных приставов. С июля 2020 года по настоящее время — в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по РБ на должности начальника отдела правового обеспечения.

За многолетний труд награжден медалями «За службу» 2 и 3 степени, медалью «За заслуги» и получил звание ветерана Федеральной службы судебных приставов России.

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