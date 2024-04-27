Должность главы Давлеканово получил бывший пристав

Владимир Николаевич родился 27 ноября 1977 года, окончил БАГСУ при Главе РБ по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 1995–1997 годах проходил службу в ВС РФ. Трудовую деятельность начал в 1999 году слесарем на Давлекановском заводе строительных материалов. С 2002 по 2003 год работал юрисконсультом в ОАО «Давлекановский завод противопожарного оборудования». С 2003 по 2020 год работал в Давлекановском межрайонном отделе судебных приставов. С июля 2020 года по настоящее время — в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по РБ на должности начальника отдела правового обеспечения.