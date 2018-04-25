Суд огласил приговор бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову

Сегодня, 25 апреля, в Уфимском районном суде состоялось оглашение приговора бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову. Судья Анна Вольцова зачитала текст приговора, из которого следует, что он признан виновным в уклонении от налогов и заслуживает наказания в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Однако в связи с тем, что срок давности по делу истек, подсудимого тут же освободили от наказания. Тем не менее, факт уголовного наказания в его биографии останется.

Процедура оглашения приговора заняла почти два часа. При этом судья Анна Вольцова отметила, что при вынесении решения она опиралась на материалы предварительного следствия. Показания свидетелей Евгения Ивушкина и Рустэма Насырова, которые были изменены ими в зале суда, она во внимание не приняла. Уплату Рустэмом Насыровым штрафа в размере 3,7 млн рублей и пени судья назвала попыткой умалить вину Филиппова.

Напомним, что данное дело касается обвинения в неуплате 3,7 млн руб. подоходного налога от крупной сделки, которую, по версии следствия и суда, Филиппов совершил в 2011 году, когда еще не был назначен на должность заместителя главы администрации Уфы. Следователи собрали обширную доказательную базу о том, что он продал предпринимателю Андрею Смышляеву, владевшему сетью шинных центров «Таганка», за 30 млн рублей через фиктивного собственника Евгения Ивушкина принадлежавшую ему компанию «Автореал» вместе с земельным участком. При этом в документах сделки была отражена номинальная сумма сделки — 10 тыс. рублей.

Смышляев намеревался построить там торговый центр, однако не смог продлить договор аренды на участок, возникли проблемы из-за коллектора, расположенного на нем. Помочь ему в незаконном продлении договора аренды отказал сам же Филиппов, когда уже работал в мэрии. Теперь же Смышляев стал главным свидетелем обвинения, настаивая, что заплатил 30 млн рублей непосредственно лично Александру Филиппову, а не Ивушкину.

Александр Филиппов по-прежнему настаивает, что он не виновен, и сообщил о намерении вместе со своими адвокатами обжаловать приговор.

Кстати, сегодня Следственный комитет сообщил о том, что региональное Управление Следственного комитета предъявило Александру Филиппову новое обвинение по статье 286 Уголовного кодекса РФ в превышении должностных полномочий.

Обвинение касается той самой «аферы на миллиард», о которой так много писали СМИ. Александру Филиппову вменяется в вину нанесение ущерба бюджетам трех уровней в сумме около 1 млрд рублей при реализации в городе программы расселения ветхого и аварийного жилья. По версии следствия, это произошло в ту пору, когда он курировал строительный и имущественный блоки в мэрии в 2012-2017 годах.

Напомним, весной прошлого года чиновник был уволен из администрации с формулировкой «за утрату доверия» после того, как стало известно о том, что Филиппов согласовал сделку о передаче без торгов в 2012 году земельного участка компании «Энергогазстрой», принадлежавшей его сестре Елене Горской. Филиппов пытался обжаловать увольнение вплоть до Верховного суда России, однако получил отказ.

Данное уголовное дело о превышении полномочий чиновниками мэрии Уфы Следственным комитетом расследуется с прошлого года. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Александр Филиппов прокомментировал сегодня новое обвинение одной фразой: «Запутанная история».