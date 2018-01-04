12 лучших лонгридов МКСЕТ 2017: дача Хамитова, митинги и письма Ельцину

Продолжая тему, связанную с главой республики. 14 июля мы опубликовали материал, в котором рассказали об итогах семи лет правления Рустэма Хамитова. Сатирический и критикующий ролик в нем тогда наделал много шума в Сети и вновь дал почву для размышлений и слухов о даче Хамитова в Подмосковье и не только. Любопытно, что после этого анонимного видео (то ли благодаря, то ли вопреки) Рустэм Закиевич дал большое интервью для двух главных телеканалов республики, в котором новости о крупной подмосковной недвижимости не подтвердил, но и не опроверг. Хотя заявил, что все материальное для него большого значения не имеет.