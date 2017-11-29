Верховный суд Башкирии признал право «Дуслык-строя» на «неопознанные сараи»

В Верховном суде Башкирии вчера вечером прошло еще одно заседание по делу ЖСК «Дуслык-строй». Застройщик – фонд «Луч», не строящий дом на ул. Пархоменко, 71 более 5 лет, - пытался оспорить решение суда первой инстанции, который признал право собственности на объект за пайщиками ЖСК. В итоге оно было изменено частично.

Начала заседания участникам процесса пришлось ждать четыре часа. Около 40 пайщиков ЖСК, многим из которых, чтобы прийти сюда, пришлось отпрашиваться с работы, просидели в коридоре суда с двух часов дня до шести часов вечера. В зал один за другим приглашались участники других процессов, рассмотрение дел которых было назначено на более поздний строк, а пайщики «Дуслык-строя» продолжали томиться в коридоре.

- Они делают это специально, чтобы мы устали, и как можно меньше людей от нашего ЖСК участвовало в этом заседании, - переговаривались пайщики между собой, возмущаясь организацией судебных заседаний. – Это настоящее издевательство над людьми! Ведь нас здесь 40 человек! Неужели нельзя рассчитать хотя бы примерно по времени, кому во сколько подходить!

Секретарь, открывая дверь, ничего им не поясняла и отвечала людям достаточно грубо. Только к пяти часам вечера им удалось добиться ответа, что их дело будет рассматриваться другим составом суда. Этот состав вошел в зал суда уже тогда, когда в здании закрылся гардероб и пайщики сидели в коридоре с пальто, пуховиками и шапками в руках. Измученные долгим ожиданием, но готовые бороться за свои права до конца.

- Да неужели идут, красавицы! – взмахнула руками одна из пайщиц, увидя как три судьи-женщины в черных мантиях, держа в руках материалы дела, направляются по коридору к залу суда.

«Мы без квартир сидим и хотим слышать!»

В начале заседания, как и следовало того ожидать, зашкаливали эмоции. Уставшие люди, почти половина из которых пожилого возраста, не скрывали своего отношения к происходящему и комментировали ход процесса прямо с места. Возмущение их усилилось, когда одна из судей начала тихо и невнятно зачитывать материалы дела.

- Да говорите громче наконец, мы ничего не слышим! – минут через 20 начали возмущаться пайщики.

Судьи попытались было сделать замечания, а пристав – успокоить граждан, но это ни к чему не привело. После нескольких часов ожидания люди и слышать ничего не хотели о порядке судебного заседания.

- Мы четыре часа просидели, - чуть не плача, закричала с места женщина лет 70-ти. – Мы без квартир сидим, и мы хотим слышать!

После этих слов у женщины задрожал подбородок.

- Мы верим в наш гуманный суд! - послышался еще один крик отчаяния в зале суда.

Без дома и без земли

В этой эмоционально непростой обстановке постепенно судьи наконец начали уточнять обстоятельства дела и позиции сторон.

Квартиры пайщики ЖСК приобрели еще в 2009 году. По инвестиционному договору платили они за жилой дом с пристроенными помещениями, в которых планировалось разместить реабилитационный центр для инвалидов и автопарковку. Позже им пришлось заплатить еще и за инженерные коммуникации к зданию. Застройщик – спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч» - не достроил объект. В течение последних пяти лет, как утверждают граждане, строительство не велось вообще. За это время застройщик, по мнению граждан, чисто мошенническим образом (возбуждено уголовное дело, сейчас идет расследование – прим.ред.), разделил один объект на два, привлек подрядную организацию «Энерготехсервис», которая получила все деньги, а сейчас находится в стадии банкротства (на стадии внешнего управления - прим.ред.)

Виновниками произошедшего пайщики считают председателя фонда «Луч» и двух бывших председателей ЖСК. Теперь, не строя ничего, фонд «Луч» продолжает требовать деньги с ЖСК «Дуслык-строй» - теперь это арендная плата за землю, на которой стоит долгострой. Граждане с учетом того, что строительство не ведется, платить за аренду отказываются. В ответ фонд «Луч»уже во второй раз инициирует банкротство ЖСК. Если это сделать ему удастся, деньги пайщиков, понятно, уйдут в никуда. Они потеряют все права на объект.

Надежду все-таки получить свой дом пайщики обрели в январе, когда Кировский районный суд Уфы признал право собственности на объект за ЖСК и определил погасить запись о государственной регистрации права за "Лучом". Пайщики уже было надеялись взяться за завершение строительства (по их словам, у них уже есть новый инвестор), однако фонд «Луч» обжаловал решение, и в апелляции оно было полностью отменено. В кассации однако суд усомнился в этом определении и вернул дело на повторное рассмотрение в апелляционной инстанции. Оно и состоялось вчера в Верховном суде Башкирии.

Застройщик пояснил простой отсутствием инвестиций

Ко вчерашнему заседанию и «Луч», и арбитражный управляющий «Энерготехсервиса» представили письменные пояснения к апелляционному определению. Суть их сводится к тому, что «Дуслык-строй» имеет действующий инвестиционный договор с «Лучом» и свои обязательства перед застройщиком ЖСК не исполнил. Строительство же, как заявили представители «Луча» в суде, остановлено из-за того, что пайщики перестали платить.

- Вся загвоздка - отсутствие финансирования. Что касается «Энерготехсервиса», то он находится на стадии внешнего управления, ведется финансовое оздоровление, - заявил представитель «Луча» в суде, давая понять, что организация решит свои финансовые проблемы и вновь возьмется за строительство, как только пайщики ЖСК дадут им денег еще.

Промолчать в ответ на такие заявления, по-видимому, было не в силах пайщиков.

- Да я четыре миллиона за квартиру заплатила, - закричала с места пожилая женщина.

- Да у нас одна женщина вообще живет в гараже! – сообщила другая.

Сколько денег заплатили пайщики

Достаточно долго судьи выясняли, сколько же денег заплатили пайщики. Изначально в деле фигурировала сумма в 326 миллионов рублей. Она сформировалась из ручного подсчета всех платежных документов, которые смогли найти сами граждане, когда выяснилось, что застройщик отказывается их предоставлять. Однако в сентябре этого года арбитражный суд в апелляции установил, что пайщики заплатили 184 миллиона рублей при общей стоимости объекта в 98 миллионов. Все эти деньги были перечислены «Энерготехсервису» в несколько этапов. При этом в суде установлено, что непосредственно на сам объект на улице Пархоменко было по счету направлено лишь 8 миллионов, остальные передавались наличными.

Определение арбитражного суда представители ЖСК попросили приобщить к материалам дела. Однако суд это сделать отказался, сославшись на то, что оно было вынесено после решения Кировского райсуда.

И вновь в зале раздались крики пайщиков.

- Почему вы у них (у представителей «Луча» - прим.ред.) все принимаете, у нас нет! – закричали и представители ЖСК, и сами пайщики. – Вы предвзяты!

За какой объект заплатил ЖСК

Очень скрупулезно суд выяснял, за какой именно объект платили пайщики. Члены ЖСК единогласно расценили это как необъективность со стороны суда. Вопросы возникли из-за того, что застройщик разделил объект на два, не спрашивая об этом участников кооператива. Где находится жилой дом, а где пристроенные помещения, при этом непонятно.

- Наш дом и этот центр числятся на кадастровой карте как неопознанные сараи, - прямо заявил представитель ЖСК в суде Александр Панишев. – И непонятно, почему нам вновь приходится доказывать одно и то же! По инвестиционному договору мы платили за единый объект - жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями реабилитационного центра и автопарковки.

Судья действительно задавала участникам процесса одни и те же вопросы. Она вновь и вновь спрашивала, за что в частности заплатил ЖСК – за дом или за пристрой. И это в итоге окончательно вывело пайщиков из себя.

- Мы заявляем отвод суду в силу предвзятости и одностороннего рассмотрения дела! – вскричал представитель ЖСК.

Отвод как снятие напряжения

Отвода судей не произошло. Минут через 15 они вернулись в зал суда и продолжили заседание. Однако по-видимому, перерыв был необходим и все-таки дал результат. Эмоции поутихли, и далее рассмотрение дела по существу продолжилось уже в более спокойной обстановке. Еще раз уточнив все обстоятельства, суд наконец перешел к прению сторон. К тому времени стрелка часов над входом в зал суда уже подходила к десяти часам вечера.

Представитель фонда «Луч» заявил, что пайщики не могут требовать признания права собственности на весь объект, так как по договору платили они только за жилой дом и подчеркнул, что все обвинения в мошенничестве необоснованны, так как расследование уголовного дела не завершено.

- Представители «Дуслык-строя» пытаются давить на суд своим количеством и требованиями, злоупотребляют свои правом, - заявил он.

Юристы ЖСК в ответ заявили, что дом строили для «семейной четы» председателя «Луча» (самого Геннадия Дементьева, его дочери и ее гражданского мужа, который, кстати, вчера был в числе представителей от «Луча»). А ЖСК «Дуслык строй», по словам представителя Панишева, использовали «как дойную корову».

- У нас украли не только деньги, но и сам объект! ЖСК выполнил свои обязательства полностью, «Луч» не выполнил ни одного из обязательств, – завершил Панишев, добавив также, что застройщик не имеет никакого отношения к инвалидам, и использовал свое название, чтобы расположить граждан к себе.

- Мы очень рассчитываем на этот суд, - проникновенно заявила одна из пайщиц в конце заседания, выйдя к трибуне. – Я пенсионерка и семь лет вынуждена снимать квартиру при том, что пенсия у меня 12 тысяч рублей в месяц.

Частичная собственность

В десять часов вечера судьи наконец удалились в совещательную комнату. Резолютивную часть определения они огласили минут через 20. Согласно нему, решение Кировского районного суда все-таки было изменено. Цитируем его по аудиозаписи:

- Решение Кировского районного суда от 25 января 2017 года изменить в части признания за ЖСК "Дуслык-строй" права собственности на объект с кадастровым номером ..(15:53) (предположительно, на нем находится жилой дом - прим.ред.), расположенный по адресу ул. Пархоменко, 71 корпус 1. Признать за ЖСК "Дуслык строй" право собственности на 1/3 долю объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (15:53, тот же кадастровый номер - прим.ред.), расположенному по адресу ул. Пархоменко, 71 корпус 1, что по площади будет соответствовать площади автостоянки после ввода объекта в эксплуатацию. В остальной части решение Кировского районного суда Уфы оставить без изменения.

С учетом того, что из-за разделения единого объекта на сегодня непонятно точно, на каком участке именно что расположено, пайщики остались недовольны определением.

- Объекты вроде нам и отданы, но судьба самих регистрационных записей по ним не решена, - пояснил позицию пайщиков их представитель Александр Панишев. – Де-юре никто не отменил запись о государственной регистрации за "Лучом", что ранее сделал Кировский районный суд. У нас стойкое убеждение, что суд вынес незаконное и необоснованное решение, определив собственность в неопределенном будущем и оставил объекты по сути бесхозными. Верховный суд не отменил решение Кировского суда об отмене права собственности "Луча" на данный объект. Мы ждем определение резолютивной части на бумажном носителе и планируем его обжаловать.