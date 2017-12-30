2017 год в Башкирии: Уфалогия, Доктор Вика, Протесты, Ящур и не только

Медиакорсеть подводит итоги года.

Каждый год принято подводить его итоги. Мы решили сделать это, проанализировав содержание материалов нашего агентства за прошедший год. И надо сказать, что мы писали и плохом, и о хорошем в нашей жизни. И старались делать это по-разному.

Медиакорсеть внедряет новые форматы: Уфалогия, Рейтинг Башкирии, судебные скетчи

Негласный принцип нашей редакции – «Мы расширяем горизонты». То есть чем больше новых форматов подачи материала, новых авторов, новых тем откроем – тем лучше. В этом году мы открыли для наших читателей минимум три новых формата.

25 августа редакция Медиакорсети в полном составе вместе с журналистами разных СМИ, блогерами и волонтерами (всего 42 человека) круглые сутки рассказывали о жизни Уфы. «Уфалогия-2017: Чем и как живет столица Башкирии» - это только короткий пересказ более 150 заметок, которые вышли в новостной ленте с 4 утра в течение 24 часов.

Формат, его идею, мы позаимствовали у «Русского репортера», но реализовали его сами. Вышло неплохо, и в 2018 году мы повторим этот проект.

В 2017 году Медиакорсеть открыла для аудитории позабытый или неопробованный ранее в региональной журналистике жанр – судебные скетчи. Первый репортаж по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова из зала суда 18 сентября вместе с художницей Натальей Якуниной провела Ольга Корзик. Мы следим и за процессом по делу бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина. И теперь эти скетчи постепенно набирают популярность.

23 октября Медиакорсеть впервые представила Рейтинг городов и районов Башкирии по качеству жизни. На основе открытых статданных после их анализа мы опубликовали два материала, из которых можно узнать, где в Башкирии жить хорошо и какие города или районы попали в число аутсайдеров по качеству жизни.

Чему можно порадоваться: Гражданская активность, Доктор Вика, Взаимопомощь

Главный вывод – наше общество медленно, но верно растет, осознает свою ответственность за развитие страны и региона. Весь год мы следили за разными проявлениями гражданской активности. Кто-то на своем пути уже добился каких-то заметных результатов, кто-то еще делает свои первые шаги.

В августе мы решили разобраться в том, что толкает людей защищать права, и свои собственные, и чужие. Что заставляет людей идти против системы? – ответ на этот вопрос нам дали фермер, многодетный отец, защитник памятников архитектуры и другие активисты-общественники.

Наш анализ гражданской активности не может быть объективным, потому что каждый раз общаясь с тем или иным героем, журналисту приходится поневоле принять его сторону: если человек преследует благие цели и делает это искренне – как тут не потерять девственно чистый взгляд на ситуацию? Но на то и читатель, чтобы самому делать собственные выводы.

Когда осенью начала расти протестная активность, а она не была однородной, мы рассказали об источниках протеста. Почему обманутые дольщики, спортсмены, экологи и активисты национальных движений решили объединиться? Мы попытались ответить на этот вопрос в материале «Как в Башкирии зарождается протест и кто за этим стоит».

Регулярно мы следили за тем, как идут дела у уфимского врача-инфекциониста Виктории Валиковой. В Гватемале, где на собранные пожертвования она построила клинику, ее уже уважительно зовут Доктор Вика. В этом году она стала собирать деньги на строительство клиники в Никарагуа, и мы уверены, что у неё и у ее друзей из проекта все получится. Почему Виктория помогает за границей лечить людей, а не в России – вы можете узнать из интервью с ней.

И наконец в этом году было достаточно примеров того, как люди помогают друг другу после того, как в СМИ появляется информация о той или иной трудной жизненной ситуации. Как, например, стали дружно помогать уфимцу-инвалиду в микрорайоне Шакша, узнав его историю: он остался без жилья после того, как разошелся с женой. Или как многие наши читатели откликнулись на трогательную историю о больном мальчике, который стал писать сказки, чтобы заработать себе на лечение.

Что больше всего интересовало нашего читателя: Процесс века, Родной язык, Рустэм Хамитов

Самую большую совокупную аудиторию в 2017 году набрали прямые трансляции Натальи Кузнецовой из зала судебного заседания по многомиллиардному иску «Роснефти» к АФК «Система». Всего прошло 11 судебных заседаний: с 6 июня по 23 августа. Материалы о процессе прочитали более 200 тысяч человек.

Заявление президента России Владимира Путина о недопустимости принудительного изучения неродных языков в школе вызвало острую дискуссию в обществе. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в Башкирии и даже вызвала волну митингов в июле-октябре.

Разумеется, материалы, так или иначе связанные с именем главы Башкирии Рустэма Хамитова, также вызывали большой интерес у аудитории Медиакорсети. Это могла быть как прямая трансляция 21 сентября с двух митингов ( в поддержку Рустэма Хамитова и за его отставку), так и новость о видео, на котором якобы снята его подмосковная дача, которая была им впоследствии опровергнута.

Чему мы огорчались: Молчание о рутении, Ящур, Гибель телят

В ноябре общественность нескольких регионов страны, в том числе и Башкирии, всколыхнула новость о том, что в воздухе двумя месяцами ранее было обнаружено повышение концентрации рутения. И хотя сама концентрация было неопасной для здоровья, граждан возмутил тот факт, что новость о повышенном содержании рутения они узнали сначала из сообщений европейских СМИ и то через два месяца после случившегося. На экологическом форуме в Уфе и на пленарном заседании башкирского парламента ситуация обсуждалась со всех сторон, но ответы на вопросы об источниках «рутениевого облака» и о том, как будут информировать граждан о таких ситуациях в дальнейшем – так и остались открытыми.

Большой неожиданностью для жителей Башкирии стала вспышка эпидемии ящура в Туймазинском и Буздякском районах 5 октября. Такого не было последние 40 лет. В результате правительство потратило миллионы рублей на локализацию вируса, уничтожение сотен голов скота и выплату компенсаций, а министр сельского хозяйства и руководитель ветеринарной служба впоследствии лишились своих постов.

Вообще ситуация на селе не раз вызывала справедливое возмущение. Так, например, в том же октябре депутат Шушнурского сельского совета Зайкат Лукманов рассказал о массовом падеже скота в СПК 1 мая Краснокамского района Башкирии. Там были обнаружены места захоронения нескольких десятков телят. И скорее всего, животные погибли из-за истощения, хозяйство находится в стадии банкротства и денег на нормальные корма нет. Похожая ситуация наблюдается и в некоторых других хозяйствах, например в ферме ООО "Нева" в селе Покровка Благовещенского района. И четкой реакции властей на эту ситуацию мы в этом году не услышали.

Разочарование и надежда года – «слепой» следователь и Дон-Кихоты выборов

И всё же не это можно назвать главным разочарованием года. В нашем, повторюсь, субъективном рейтинге событий года – на первом месте стоит конкретный случай, связанный с необходимостью справедливого наказания за нарушение выборного законодательства. В преддверии выборов президента России эта тема – прозрачности, честности и справедливости выборов – становится особенно актуальной.

Напомним, активистам Станиславу Чайченко и Рустаму Мулюкову удалось в Москве раздобыть видеозаписи веб-камер с нескольких избирательных участков в Демском районе Уфы (речь идет о выборах 18 сентября 2016 года – в Госдуму и городской Совет Уфы). Уфимцы тщательно просмотрели все видеозаписи и обнаружили несколько «удивительных» фактов.

Первое – к урнам подходило примерно вдвое меньше избирателей, чем это было отражено в официальных итогах голосования.

Второе – на видео можно было увидеть целую группу горожан, которые по несколько раз голосовали на разных участках (так называемая «карусель»).

Третье – налицо было и нарушение процедуры подсчета голосов, четко прописанной в законе. Например, на УИК №9 камера зафиксировала тот факт, что после завершения голосования и сортировки бюллетеней председатель комиссии попросила всех куда-то выйти, и затем секретарь в пустом помещении для подведения итогов выборов раскладывала новые пачки бюллетеней, изменяя таким способом волеизъявление граждан.

Чайченко и Мулюков обратились с этим видео в следственные органы, но следователь не обнаружил во всем этом состава преступления. Но каждый грамотный гражданин может сам просмотреть видео и сравнить с положениями закона о выборах: там нет ни одной статьи, позволяющей прерывать подсчет голосов и подкладывать бюллетени пачками, как это было сделано в Уфе.