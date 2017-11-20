Прогулка по набережной Белой в Уфе: Заявленные цели и реальность

Публицист Шамиль Валеев решил сравнить цели, заявленные при начале строительства набережной реки Белая в Уфе, с тем, что можно увидеть на самом деле.

В этом ролике ИА "Медиакорсеть" приглашает на прогулку по строящейся набережной реки Агидели, расположенной под зданием Дома республики. Она якобы задумана для того, чтобы у города появилось новое пространство для жизни горожан, но на самом деле сконструирована так, что ни одной заявленной функции не может выполнить. Пространства там мало, от наводнения её стены не спасают, берег от карстовых провалов, находящихся выше, она не защищает. И уже никакие урбанистические ухищрения, опасаемся мы, не смогут из этого нагромождения бетона сделать полноценную набережную - с неё даже реки не видно.