Subaru Outback в Чекмагуше: по жирной «сметане» на зелёные холмы

Корреспонденты «Медиакорсети» добрались по грязи до "места силы" своего директора и составили мультимедийный отчёт о японской машине на фоне татаро-башкирской сакуры.

Получение «Аутбэка» в салоне наших партнёров заняло около часа. Дело вовсе не в медленном оформлении необходимых документов: просто не терпелось получить «Субарик», поэтому на Силикатную мы приехали на полчаса раньше, чем надо.

Пока менеджеры готовили машину и документы, мы пили чай и смотрели миниатюры Жванецкого. В стоящие в шоуруме машины не заглядывали намеренно, чтобы получить первые впечатления именно за рулём машины, поэтому же мы не смотрели никаких youtube-обзоров и о машине знали только одно название - Subaru Outback. Переводчик Гугла подсказал, что «аутбэк» - это такие редконаселенные места, куда Макар никого пока не гонял.

Когда дело дошло до машины, слушать рассказы менеджера о её возможностях уже не хотелось: сказанное легко пролетело мимо ушей. На капоте было написано сдержанно-претенциозно: «Быть, а не казаться». Что и предопределило маршрут: раз уж такая претензия на подлинность, давайте выгоним машину с мокрого асфальта. Тем более, что уфимская погода располагала к тому, чтобы валяться под верблюжьим пледом и вяло оттуда поскуливать, зыркая одним глазом в телевизор, а другим — в планшет. Потому к теплу и общему комфорту «субарика» требования были повышенные, и, к счастью, они полностью оправдались: тепло, светло и просторно, чувство защищенности какое-то есть, возможно, обманчивое.

Выезд был запланирован на раннее утро, но желание насладиться машиной пересилило, и поздним вечером корреспондентом Климовым был совершён вояж на дачу, куда были завезены продукты для встречи гостей в выходные.

Тут стоит отметить, что багажник у автомобиля неприлично большой. Это, наверное, плюс, но есть и один минус: если что-то закатится в дальний угол, то достать это, не испачкавшись о бампер – нереально. Регулируется кнопкой. Мы проверили ёмкость багажника актуальным для тысяч уфимцев способом — запихнули тестово туда большущий велосипед, который, при сложенных задних сидениях, влез полностью. Без демонтажа.

При сложенных сиденьях велосипед полностью помещается в багажник. Видео Видео: Константин Климов, Mkset.ru

Сначала думали поехать по М-5 в Туймазы-Октябрьский, где якобы буйствовали смерчи и ураганы, но убедившись, что watsapp-новости о торнадо — фейк, поменяли маршрут. Валеев потащил всех на свои «места силы», известные уфимской блогосфере с легкой руки Павла Степанова, как «Шамилевские холмы». Параллельно штурман вглядывался в горизонт, затянутый ничего хорошего не сулящими облаками.

Набив, как принято в Великобритании, на бортовом навигаторе почтовый индекс 452206, мы нашли только Тарбердино Кушнаренковского района, потому пришлось набивать «Старокалмашево» полностью, что в принципе было излишним. Но хотелось знать, насколько свежая в системе карта и насколько умна и приятна голосом GPS-тётенька. Оказалось - нормальная.

Сразу скажем: испытание проливным дождём, который накрыл Уфу в конце прошлой недели, машина прошла на ура. Главное ощущение — в машине тепло и просторно, голову, шею при посадке, чертыхаясь, сгибать на 90 градусов не нужно, три не мелких сотрудника редакции поместились вполне, захватив с собой пару зеркалок, штатив и кучу объективов. У машины с претензией на внедорожник не было дубового ощущения, которое сопровождает любой брутальный автомобиль. А сколько уж эти джипы проводят на паркете, сколько — в крутом замесе — давайте не будем себя обманывать. Сладковатый запах новой машины бодрил: на счетчике всего 660 километров.

До нас машина не проехала даже первой тысячи километров. Фото: Кристина Дейнеко, Mkset.ru

Утром тест-драйв-группа в лице корреспондента-водителя Климова, штурмана Валеева и мастера светописи Дейнеко, выбралась из Уфы, но несмотря на час пик, прорываться через пробки не пришлось, и уже через полчаса мы мчали по федералке М­-7 в сторону Чекмагушевского района. Если не считать колейности и узких мест, которые находятся в состоянии «вечного ремонта», эти сто километров можно считать вполне себе хорошими из-за трёх продвинутых и относительно новых объездов: вокруг Затона, села Шарипово и райцентра Кушнаренково. По трассе машина шла мягко: фотокорра Дейнеко укачало в сон.

Федеральные трассы дают некое ощущение свободы, и это единственное место в Башкирии, где средняя скорость движения - около ста километров в час, у нас она была выше. Асфальт был мокрый, потому нам совсем не хотелось рисковать машиной и собой, и потому в «шашечки» особо не игрались, до дерзкого рыка оппозитный движок доводили уж совсем в редких случаях. При обгонах чувствовался запас мощности, считай безопасности, если машиной управлять при помощи головы, а не гормональной системы. Никаких рывков при перемене передачи: а бывает ли она вообще на вариаторном движке?

175 лошадиных сил придают уверенности на дороге. Извините, если что, Динар Загитович... Видео Видео: Кристина Дейнеко, Mkset.ru

Через 40 минут мы долетели до лукойловской заправки в Кушнаренково, там залили 20 литров за 700 с чем-то рублей и придумали навестить «точку 55». Это единственное на суше место, которое имеет координаты 55 и по долготе (восточной), и по широте (северной). В 2014 году башкирские блогеры во главе с Раисом Габитовым скинулись и установили на этом месте столб с указанием расстояния до столиц государств участников ШОС. Он был врыт прямо в поле.

У деревни Бакаево, куда свернули с трассы «Кушнаренково-Бакалы», нам, в качестве компенсации за паршивый летний день, встретились два молодых безрогих лося. Они спокойно бежали себе в 30 метрах от дороги по свежевспаханному полю. Спонтанная фотосессия нисколько лосей не смущала, изредка они останавливались и с любопытством нас рассматривали. Затем появился какой-то мужик на пикапе и стал гоняться за лосятами, встревожив нас: вдруг браконьер? Мы поехали фоткать его номера, но он сам подошел к нам, представился охотоведом, а лосят назвал прошлогодними «отъёмышами из вольера». Мы не всё поняли, но выдохнули.

В самом Нижнем Саитово, рядом с которой находится «точка 55», нас ждал первый сюрприз: небольшой ручей из-за дождей превратился в речку, которая была серьёзной преградой на пути к цели, а тревожного штурмана Валеева просто напугала и повергла во фрустрацию, переходящую в медитацию.

Тут пришлось немного схитрить: на другой стороне реки всадник пас деревенское стадо. Подозвав его, Климов посмотрел, как лошадь преодолела преграду: вода была чуть ниже коленного сустава лошади. Пастух получил в награду за консультацию и навигацию несколько сигарет, а мы без проблем форсировали реку. Трудности начались уже на суше, если можно так назвать размокший косогор. Машина, осторожно погоняемая «внатяжечку» Климовым, плыла по этой жиже как лебедь.

По дороге к «точке 55» предстояло преодолеть несколько километров размокшей после дождя грунтовки, но и она нас не остановила. Главное было - не свалиться в овраг.

Несмотря на то, что мы без затруднений преодолели все препятствия, проведать заветный столбик не удалось. Поле, где установлен знак, совсем недавно вспахали и засеяли, у нас хватило ума не лезть на посевы, тем более, что бежать за трактором по пашне, как и сматываться от разъяренного агронома - удовольствие не из приятных. До столба осталось всего лишь несколько угловых секунд по обеим осям — вот скриншот навигационной программы, смотрите сами, если не верите.

Смотрите сами: до точки 55 градусов северной широты, 55 градусов восточной долготы не доехали несколько угловых минут, то есть несколько сотен метров

Когда мы возвращались обратно, за нами увязался трактор МТЗ-82, который по нашим следам привычно перешел речку вброд. Мы продолжили путь к первоначальной цели нашего путешествия – селу Старокалмашево Чекмагушевского района.

У брода за нами увязался какой-то "Беларусь" Видео Видео: Шамиль Валеев

Приехав в деревню, отобедали у шамилевской тёти Айсылу Мидхатовны согласно обычаям гостеприимства и поехали кататься по холмам. Первый чекпойнт: небольшое озерцо в песчаном карьере, пополняемое талыми водами и небольшим родником. Уникальность его в том, что можно пройти в десяти метрах от берега, и даже не узнать, что рядом есть водоём, настолько оно укрыто от посторонних глаз. Чтобы до него добраться, нужно слезть с асфальта на щебенку, покрытую толстым слоем чернозема, а потом съехать и с неё прямиком в колею грузовика. Машина при этом проявила себя вполне по-джиперски, шла на пониженных оборотах внатяг, месиво под ногами и колесами напоминало по констистенции густую деревенскую сметану. Видно было, как штурман Валеев лихорадочно перебирает на айфоне телефоны родственников и знакомых трактористов.

Жирный чекмагушевский чернозем буквально прилип и намотался на наши скаты Видео Видео: Кристина Дейнеко, Mkset.ru

Следующей точкой стал заброшенный яблоневый сад, находящийся на вершине одного из холмов рядом с большой пасекой. Яблони только что отцвели, в саду, много лет назад оставленном людьми, всё равно красиво, а вкупе с непередаваемыми запахами и пением птиц получается прекрасное место, где боишься произнести лишнее слово, чтобы не спугнуть красоту.

После яблоневого сада заехали проведать пасечника Рустема, заодно и расспросили о пчелином вирусе, поставившем под угрозу пчеловодство в регионе. Самое интересное, что мы узнали от него: пчелы не живут несколько лет, они живут несколько месяцев. И всё равно обречены на гибель и замену новым поколением вскоре после пробуждения. Так что рассуждения о массовом падеже мелкого пушистого скота, царящие в башкирском сегменте интернета, немного потускнели.

- Много пчёл погибло, но не из-за вируса, а из-за холодной весны, они летать не могут, - посетовал Рустем, - чтобы пчела летала, температура должна быть хотя бы 25 градусов. Не знаю, будет ли в этом году мёд.

Пасека у Рустема одна из самых больших в районе, сейчас у него около 700 семей.

Рустем, между прочим, самый зажиточный холостяк здешних мест и обладатель нескольких рамных полноприводных машин, заинтересовался нашим тестовым «субариком» и уточнил, японской ли он сборки, в чем мы ему зачем-то истово поклялись. Он обрадовался, а мы спросили, когда приехать за мёдом. Он ответил уклончиво, и мы уехали.

После пасеки мы направились на тот самый «Шамилевский холм», с которого открывается отличный вид на Старокалмашево и несколько соседних деревень.

- На джипиэсах не отмечать, левых пассажиров не привозить. Это моё личное место силы. Только для своих. Смотрим. Дышим. Трансуем, - проинструктировал Шамиль.

И действительно, несмотря на близость к населённому пункту, место, можно сказать, дикое. Несмотря на пасмурную погоду, обзор был километров пятнадцать и на 270 градусов вокруг.

Кислородное опьянение, прилив энергии и привычка артикулировать все на свете вызвали в корреспонденте Климове такие мысли: «Хочется дышать этим прозрачным, тугим, степным воздухом, пропитаться им, но сколько не вдыхай, все мало, поэтому дышится тут неспокойно, постоянно находишься в состоянии тревоги от ощущения, что время поджимает и надышаться не успеешь. Организм неизвестно откуда берёт силы, чтобы каждый вдох был ещё глубже, их прилив ощущаешь очень остро, и ощущение, что идёт эта сила откуда-то изнутри. Может «место силы» - это не точка на карте? Может, оно находится внутри каждого из нас?»

После того как мы покинули «Шамилевские холмы», спустившись по красной глине, нас ждал ещё один сюрприз: в пруду с неизвестными координатами сидел крупный и довольно одинокий лебедь. Уже на берегу водоёма стало понятно, что озерцо очень густо населено, кроме лебедя обнаружились чайки, лысухи, и прочие гидровороны, которых мы не смогли идентифицировать. Уток там сроду не было и нет.

Неприятности начались, когда мы с грунтовки выехали на асфальтированное шоссе. На скорости более 50 километров в час автомобиль превращался в большое массажное кресло, вибрация была настолько сильной, что руль буквально выпрыгивал из рук. Проблема оказалась в грязи, которую мы месили целый день – она налипла на колёсные диски ровным слоем толщиной в три пальца. Сковырнуть её подручными средствами не получилось, по своей консистенции, напомним, она напоминала жирную загустевшую сметану. Причём грязь на колёса намоталась двух видов — рыжая и чёрная, что сделало диски слегка похожими на торт.

Это дррррррр - неспроста! Видео Видео: Кристина Дейнеко, Mkset.ru

Следующей остановкой стала автомойка в Кушнаренково, где мойщик целый час напористо пробивал колёсные диски водой из компрессора. Под машиной образовалось килограмм 15-20 густой грязи кучками. Её потом было тяжко отскребать и с кроссовок.

Если говорить об ощущениях от автомобиля, то мы остались довольны. До форсирования реки никто из нас даже не думал, что машина такого класса и явно городского удобства сможет преодолевать броды, уверенно двигаться по заполненной «сметаной» колее глубиной 20-25 сантиметров, подниматься по этой же колее на крутые косогоры, сохраняя при этом отличную управляемость, виляя, но удерживая курс. Приятно удивил расход топлива, с учётом того, что мы очень много ездили по бездорожью, читай на пониженных скоростях и высоких оборотах, средний расход за день составил 11,8 литров на сто километров. Машина тест-драйв прошла.